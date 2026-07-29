遊台注意｜林志玲十分鐵道放天燈傳遭舉報　本人：會乖乖去交罰款

名模林志玲前年在台鐵平溪支線上放天燈，近日傳出台灣鐵路警察局接獲檢舉她違法放天燈，傳訊未到案後已移交鐵道局裁罰。鐵道局不證實是否已開罰，僅表示若確有違法最重可裁處五萬元（台幣，下同，約12,100港元）罰款；林志玲則直言：「會乖乖去繳罰金，謝謝大家的關心。」也呼籲遊客在合法區域施放天燈。



台灣鐵道局統計，近五年就約有六十多件因拍照或放天燈等闖入平溪線挨罰的案例。為了不讓執法和觀光衝突，鐵道局今年初已修法明定「原則禁止、例外許可」，但公告至今沒有相關單位申請。

AKIRA（左）前年帶著林志玲與兒子，一家三口到台灣新北市平溪十分放天燈為愛妻慶生。（翻攝自Instagram）

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林志玲前年和老公Akira帶著兒子到新北平溪十分，在社交網站曬出一家三口站在鐵軌上放天燈的天倫照片。知名旅遊網紅夫妻檔去年因在十分老街鐵軌上拍照挨罰一萬元（約2,400港元），當時就有人質疑為何林志玲沒事。

不過事隔兩年，鐵警局突獲檢舉，6月二度傳訊林志玲均未到案，案件移交鐵道局裁罰。鐵道局證實，將依照相關事證審酌，若確有違法侵入鐵軌事實，將依鐵路法及行政程序法辦理裁處一萬至五萬元（約2,400至12,100港元）罰款。

遊客在平溪老街鐵道上施放天燈、拍照已成常態，當地商家形成「鐵道天燈」商業模式，帶買天燈的民眾在鐵道上或周邊施放，幫忙拍照。只要火車一靠近，就有人高喊「火車來了，大家快離開」，遊客才緊急散開。一名菲律賓籍遊客說：「我們都是聽業者說的方式來施放，根本不知道站哪裡合法，哪裡違法。」

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旅客到平溪觀光常少不了要放天燈，卻不見得知道在鐵道放天燈竟是「觀光陷阱」。就曾有旅客聽從店家指示卻遭檢舉開罰。

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