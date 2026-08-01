台唯一製「戰略鎢金屬」公司老闆遭虐殺　CCTV全黑歹徒避開紅外線

台灣屏東縣枋寮鄉驚傳重大命案。京沅鎢業負責人黃姓董座於7月24日傍晚遭發現頭部被鈍器攻擊、雙手遭綑綁陳屍住處。檢方已成立專案小組全力緝兇，並於7月28日上午進行相驗以釐清確切死因。



枋寮分局於7月24日下午6時接獲民眾報案，警方趕赴太源村民宅發現黃男倒臥二樓客廳，現場留下大片血跡。報案者為死者兒子，因聯繫不上父親而報警。檢警初步研判，嫌犯疑從二樓窗戶潛入破門，再由雨遮處逃逸。黃男身上有多處鈍器傷，經相驗初判為失血過多致死。

案情發展詭異，監視與安全漏洞成為調查焦點。黃董住家裝設多部監視器密切監視門窗出口，但現場勘驗赫然發現屋內外鏡頭全數黑畫面。更令人注意的是，這些監視器全部由同一台主機集中控制，形成單一故障點。警方發現，監視器早在6月接連故障，時間點令人懷疑是否為預謀破口。

根據《自由時報》報導，案發當晚當地驟降滂沱大雨，調查單位不排除線路因暴雨短路，導致監視系統一夕間全數崩潰。大雨不僅毀滅了監視證據，更沖刷掉戶外鞋印與車痕，讓現場勘驗面臨困難。一樓雖設有安保公司紅外線感應，但嫌犯疑早已預謀觀察地形，利用二樓窗戶未關緊之際，巧妙避開一樓感應點潛入犯案。

警方從董座手機查出，最後活動紀錄停在12小時前，這時間差足以讓兇手潛逃出境。警方專案小組正擴大調閱周邊道路監視器，逐一過濾可疑進出人車，力求盡速釐清涉案對象與行凶動機。

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黃董身份背景引發關注。京沅鎢業位於台灣屏南工業區，佔地約4500坪（約16萬平方呎），專營國防與工業重要原料「鎢、鈷」等稀有金屬的回收與再造，為全台唯一製造戰略金屬仲鎢酸銨（APT）的廠商。產品遠銷歐美及日韓，黃男近年投入數億元台幣升級高科技儀器與擴廠，算是「東山再起」。由於黃董經營涉及國防關鍵材料，命案引發外界議論。

屏東地檢署表示，案發後連夜採集現場跡證，為掌握偵辦時效，檢察官與專案小組連日召開專案會議密研案情。檢警強調目前不排除任何可能，正積極排查死者生前的交友狀況與財務往來，包括商業利益糾紛、金錢糾葛或官司恩怨等各項線索，全力推進偵辦工作。

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