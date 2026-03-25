｢百億賭王｣林秉文遭5槍爆頭死狀畫面瘋傳　不止受槍傷臉還遭斬裂

最新消息，台灣「百億賭王」林秉文在3月23日晚間，於柬埔寨西哈努克省1號區的偏僻路邊，當時正離開某間招待所時慘遭4名冷血槍手伏擊掃射29槍，頭部中5槍身亡，《中天新聞網》25日取得高清的林秉文死狀畫面。



林秉文的死狀畫面已在24日於柬埔寨當地台商群組瘋傳，後被轉載到「黑色豪門企業」等網絡社群，從畫面中可發現，林秉文整顆頭已經嚴重浮腫，除了死因被確認是身中多槍慘死，臉上竟然還有帶血的深深刀疤。

「百億賭王」林秉文在3月23日晚間，於柬埔寨遭4名冷血槍手伏擊掃射29槍，頭部中5槍身亡。（圖/翻攝自ig@林秉文海海林生）

「百億賭王」林秉文近距離死狀畫面曝光：

從頭頂到衣服、肩膀都是血跡斑斑，可推斷出遭受狙擊當下並非只單純被掃射，還被重砍臉部「補刀」，4名疑犯想致林秉文於死的意圖是百分百，目前柬國警方已逮到一名台籍疑犯跟一名柬籍疑犯，正在偵訊中。

不過檢視林秉文的死狀，並不是之前外傳般「被爆頭」，頭型、五官都還完整、一看照片便能認出是他，再加上刑事局專案小組人員請柬國當地警方確認身分無誤，曾幫澎恰恰代償1.6億（台幣，約3900萬港元）債務的霸氣「百億賭王」，已確認沒有假死、用替身「代死」，而是切切實實的死透，魂斷異鄉等候柬國警方完成蒐證相關程序後，被火化放進骨灰罈送回故鄉台灣。

延伸閱讀：台灣通緝犯石茂強於泰國遭槍殺棄屍 20歲可疑泰女「逃亡柬埔寨」

+ 4

延伸閱讀：

影/最後身影！林秉文柬埔寨C位比讚變骨灰 88會館案恐斷線

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】