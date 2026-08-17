陳幸妤曾想離婚被父親勸再忍耐下　陳水扁今坦言後悔讓女兒受苦

陳水扁的女兒陳幸妤日前爆出與趙建銘已離婚，並透露趙建銘與診所護理師過從甚密，甚至現任交往對象是女大生。趙建銘8月17日清晨提著行李低調現身高雄國際機場準備出境，面對媒體追訪全程不語，身旁並無神秘女伴，僅有男性友人同行護駕，並要求媒體不要拍攝。



針對兩人婚姻破裂，根據《鏡週刊》與《壹蘋新聞網》報道，親近扁家人士透露陳幸妤早在30歲左右就曾動過離婚念頭，但當時3名孩子年紀還小，且陳水扁始終認為趙建銘本性不壞，不斷勸女兒「再忍耐一下」，希望女婿回歸家庭。如今婚姻以離異收場，陳水扁私下向親友坦言後悔，讓陳幸妤多年來承受痛苦，也導致女兒至今仍在責怪他。

陳水扁日前也向陳幸妤致歉，並提及重新閱讀2009年寫給女兒的信件時忍不住落淚，回憶陳幸妤當年攻讀台大牙醫碩士期間生下孩子，還帶擠奶器上學，回家一邊餵母乳、一邊打電腦完成論文，感嘆「幸妤，辛苦了！不管承受多少風雨，家人永遠支持妳」。

兩人離婚消息曝光後，媒體連日來在趙建銘的骨科診所外守候，趙建銘現身時不回應提問，診所更兩度報警要求媒體「不要站太近」。針對陳幸妤日前爆料前夫將與「大學生女友」出境，外傳趙建銘取消原定和女伴出遊的計畫，不過8月17日清晨低調現身高雄國際機場，身旁未見神秘女伴，只有一名男性友人同行「護駕」。面對記者一路追訪，趙建銘不發一語步入候機室。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】