國民黨議員被爆租豪宅包養性感寫真網紅　月付20萬台幣生活費

國民黨「四連霸」台灣桃園市議員梁為超，遭週刊爆料對擁有54萬粉絲的寫真網紅許玲玲相當大手筆，不僅承租豪宅，每月還給她20萬元（台幣，下同，約5萬港元）生活費，更是花錢送禮不手軟，許玲玲更頻繁出入與他約會。對此，梁為超親自拍影片回應，表示2年前完成與前妻的離婚手續，單身之後的感情生活屬於個人私領域；另他也曬出空白配偶欄，證明目前為單身，感謝大家關心。



梁為超疑包養網紅 供生活費、砸錢不手軟

根據《鏡週刊》報導，梁為超與網紅許玲玲多次出入他在桃園市青埔二街的一棟新大樓，兩人不僅共度情人節，還曾到高級餐廳用餐。根據知情人士透露，兩人是在一場飯局上認識，梁事後傳訊稱要追求、照顧她，對她花錢送禮不手軟。

台灣桃園市議員梁為超疑包養美女網紅許玲玲。（左：ig@sindy_po；右：Facebook@super4280606）

事後，許玲玲甚至搬進梁為超替她準備的豪宅，每月還有20萬元生活費；此外，梁為超有次傳送於德州撲克賭場的照片給許玲玲，稱打個一小時贏10萬元（約2.5萬港元）。據了解，許玲玲本身有交往四年的男友，不過她時常將與梁為超對話紀錄傳給男友抱怨，最終梁為超不斷發動金錢攻勢，成功將許玲玲搶走。

愛妻常現身力挺 如今爆出包養風波

梁為超曾任桃園市議會國民黨團總召，而他先前結婚多年，妻子不時會現身替他站台。此外，他曾於2023年情人節時發出一張手拿玫瑰花的照片，向太太表達愛意，並寫下「謝謝妳一直以來給我的支持和陪伴，從事政治工作之後每天能陪伴妳和孩子的時間變少很多，但幸好有你們的體諒，讓我在追尋志業的同時能兼顧家庭。祝妳情人節快樂」。

如今他卻傳出包養網紅情事，是否影響年底選戰有待觀察。對於週刊指控，梁為超坦言，2024年3月13日已與妻子簽字離婚；另外他也強調，與許女只是認識的關係，並沒有包養，也沒有提供住處或金援，更不曾到許的住處找她。至於賭德州撲克，梁則解釋只是為了跟朋友聚會好玩，且也是很久之前的事了。

梁為超曬空白配偶欄：感情生活屬私領域

對此，梁為超本人回應，已於兩年前完成與前妻的離婚手續，目前是單身狀態，2025年透過朋友介紹認識許小姐，尊重外界的關心，但單身之後的感情生活屬於個人私領域；身為民意代表最重要的為民眾服務，做好本職工作，監督市政府、市政，這才是最重要的，謝謝大家關心。另外，他也曬出身份證配偶欄為空白，證明目前為單身。

