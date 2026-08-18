《給阿嬤的情書》台首映一票難求　官媒：放寬陸片限制是強烈民意

《給阿嬤的情書》8月15日在2026桃園電影節迎來台灣首映，一票難求。

央視旗下新媒體「日月潭天」發文表示，台灣民眾對放寬大陸電影到台灣播映限制的呼籲已經成為不容忽視的強烈民意，能不能正視民意、接住大陸的善意，要看民進黨當局。



開票5分鐘售罄 網民：為什麼不能全台放映

《環球時報》報道，《給阿嬤的情書》此次是作為2026桃園電影節的「特別放映」單元影片在台展映，僅放映兩場，開票5分鐘即告售罄。多位觀影的台灣民眾表示，「開場20分鐘就流淚了，影片感人肺腑」。有台灣網民留言稱，「為什麼不能在全台影院放映，我們都沒有機會看」。還有民眾呼籲，想在台灣看到更多這樣的優質大陸電影。

該影片在台展映，僅放映兩場，開票5分鐘即告售罄。（日月潭天）

該影片在台展映，僅放映兩場，開票5分鐘即告售罄。（日月潭天）

「日月潭天」指出，台灣民眾長期呼籲當局解除無理限制，開放更多大陸電影入台。此次《給阿嬤的情書》在台灣引發追捧，讓這個問題再次被擺上枱面。

「日月潭天」分析了大陸電影在台灣深受歡迎的原因。一是兩岸文化相同、語言相通，台灣觀眾對大陸電影有着天然的親近感。特別是像《給阿嬤的情書》這類影片，大量使用作為閩南語支系的潮汕方言對白，讓台灣觀眾入耳即親。二是兩岸同胞歷史記憶相同、生活經歷相似，台灣民眾對大陸電影講述的故事容易共情共鳴。此外，兩岸同胞對親情、故土等民族文化符號的珍視和眷戀，也讓台灣民眾對大陸電影有更深體會。

王曉慧在電影《給阿嬤的情書》中飾演葉淑柔。（小紅書@王曉慧）

《給阿嬤的情書》海報。（微博）

電影《給阿嬤的情書》在台灣上映獲得關注，陸委會副主委梁文傑也到場觀賞，並稱讚這部電影幽默之中帶點催淚，也沒有大中國敘事，有點像潮汕版的《海角七號》。

放寬大陸電影到台灣播映限制已成為強烈民意

「日月潭天」引述台媒《工商時報》報道指出，按照台灣當局相關規定，大陸電影要在台灣上映，需要在每年年底去抽籤，抽中的十名，才有資格於下一年在台灣正式公映。

有台灣學者表示，正是因為這種不合理的限制，導致大量優秀大陸電影被擋。去年登頂全球動畫票房的《哪吒之魔童鬧海》也因此無緣台灣院線，讓很多台灣影迷扼腕嘆息、強烈不滿。近兩年越來越多大陸電影引發台灣民眾對放寬大陸電影到台灣播映限制的呼籲，已經成為不容忽視的強烈民意。

大陸電影《給阿嬤的情書》8月15日在2026桃園電影節迎來台灣地區首映一票難求。（日月潭天）

對於台灣民眾的呼聲，國台辦發言人陳斌華此前表示，大陸方面積極支持兩岸影視文化領域交流合作，希望更多大陸優秀電影能在台灣上映。「日月潭天」稱，能不能正視民意、接住大陸的善意，就看民進黨當局。