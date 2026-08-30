台灣名店周氏蝦捲遭雨衣男潑灑「上百活曱甴」　遍地亂爬顧客嚇壞

台灣台南市安平區知名餐飲老店「周氏蝦捲」29日中午驚傳遭人惡意潑灑上百隻活蟑螂，引發軒然大波。隔壁住戶監視器拍下，一名身穿雨衣的男子手持詭異塑膠袋闖入店內，朝櫃檯狂甩大量活蟑螂後迅速逃逸，台南市警第四分局獲報後立即成立專案小組，目前已掌握關鍵線索並鎖定特定犯嫌，正全力追緝到案。



雨衣男闖周氏蝦捲飆罵 狂灑上百隻活蟑螂

事發於29日中午12時30分許，嫌犯先是騎乘機車抵達安平路周氏蝦捲後，穿著雨衣、戴著安全帽與口罩進入店內，先是在現場大聲辱罵店家，隨即將提袋內上百隻活體蟑螂直接往櫃檯方向傾倒，當場整間店滿地蟑螂亂竄，甚至波及後方的食材區域。

雨衣男潑蟑背景照曝光。（TVBS新聞網授權使用）

監視器拍下雨衣男來回身影，只見男子抓著塑膠袋邊走邊搖晃，內部裝有大量黑色物體，重量不輕；而犯案後徒步離開，袋子內明顯已經被倒空，可想而知大量蟑螂全被潑在了店內，引發顧客驚慌。

台灣台南名店周氏蝦捲遭潑活體蟑螂。（Google map）

目擊民眾直呼「超噁心救命」、「對我的仇人都不會這麼狠」，更透露蟑螂體型偏小隻、外觀呈現紅色，像飼養專用的蟑螂，員工事後則是清理了近一小時後才將蟑螂消滅，而男子犯案後隨即徒步逃離現場。

員工無奈清理 業者強調：近期無糾紛

業者向警方表示，近期店內營運狀況一切正常，並沒有與他人發生任何糾紛，完全不知道為何會遭到如此惡劣對待。

警方獲報後立刻調閱周邊監視器畫面展開追查，目前已鎖定特定犯嫌，正積極查緝其到案以釐清背後的犯案動機。第四分局也嚴正呼籲，民眾若遇糾紛應保持理性、循合法途徑解決，切勿一時衝動採取極端手段，否則終將面對法律制裁。

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