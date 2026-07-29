福建餐廳驚現「黑色異物」疑為蝙蝠　男童就餐後狂嘔送院｜有片

7月27日，福建寧德一名網民發影片稱，在一家「福鼎肉片肉燕」餐飲店就餐時，孩子吃出一隻蝙蝠，隨後出現嚴重嘔吐症狀。家屬稱，事發後商家不作為。寧德市蕉城區市場監督管理局工作人員表示，目前此事還在調查。



內媒《瀟湘晨報》報道，該網民稱，商家肉片裏吃出蝙蝠，「害我兒子去醫院哇哇吐，還要抽血生化。」據其發布的影片顯示，食物中有一形似蝙蝠的黑色異物，形狀完整。事發後，家屬帶著異物去門店反映，但未有處理結果。

食物中有一形似蝙蝠的黑色異物，形狀完整。（影片截圖）

福建寧德一名網民發影片稱，在一家「福鼎肉片肉燕」餐飲店就餐時，孩子吃出一隻蝙蝠。（影片截圖）

7月28日，寧德市蕉城區市場監督管理局工作人員稱，他們已經了解此事，7月27日下午和晚上都去了涉事商舖檢查，目前此事正在調查當中。對於異物是不是蝙蝠，工作人員表示，還在檢查階段。另一名工作人員稱，已與涉事店鋪轄區市監所溝通，具體情況還在跟進。