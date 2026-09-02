首批台灣文旦柚完成核驗銷往大陸　將於3日東莞台博會銷售

中秋節將至，國台辦8月26日的記者會宣布，中國大陸海關總署網站新增註冊了一批台灣文旦柚包裝場及果園，擴大開放台灣文旦柚銷往大陸。今年第一批輸入大陸的文旦柚已在8月29日完成核驗，將在9月3日起舉行的廣東東莞台博會正式銷售。



據「東莞台博會」微信公眾號消息，台灣第一批輸入大陸的文旦柚，產自花蓮縣瑞穗鄉鶴崗村，已經東莞港順利通關入境，即將亮相於9月3日至6日舉行的第十七屆東莞台灣名品博覽會。

台灣第一批輸入大陸的文旦柚，產自花蓮縣瑞穗鄉鶴崗村，已經東莞港順利通關入境，即將亮相於9月3日至6日舉行的第十七屆東莞台灣名品博覽會。（南方+）

今年4月習鄭會後，中央台辦授權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施。為落實其中為台灣農漁產品輸入大陸提供便利、支持參與展銷對接會的措施，連日來，東莞市台港澳事務局聯合東莞市台商投資企業協會，主動對接東莞海關、沙田海關，打通進口綠色通道，全流程高效推進通關、查驗作業。文章指出，8月29日，工作人員加班加點完成全部核驗放行手續，盡可能壓縮運輸等待時間，保持文旦柚的原生清甜口感。

台灣第一批輸入大陸的文旦柚，產自花蓮縣瑞穗鄉鶴崗村，已經東莞港順利通關入境，即將亮相於9月3日至6日舉行的第十七屆東莞台灣名品博覽會。（南方+）

日前，海關總署新公布註冊了一批台灣文旦柚果園和包裝廠，便利更多台灣業者把文旦柚銷往大陸。東莞積極響應、馬上落實，以第十七屆東莞台博會為抓手，把政策便利轉化成市民能嘗到的實惠、台農能摸到的銷路。

傅崐萁率國民黨立委出訪大陸。

據此前報道，今年6月海峽論壇期間，大陸舉行農漁產品對接簽約儀式，表態採購台灣文旦柚。國台辦發言人張晗8月26日指出，大陸海關總署近日公布新增一批台灣文旦柚包裝場及果園註冊，並指兩岸有關方面在堅持「九二共識、反對台獨」政治基礎上，推動各項措施落實落細，取得了積極成效。

根據中國大陸海關總署網站「動植檢信息查詢」平台，台灣文旦柚企業檢疫註冊名單於8月25日新增了79家，全位於花蓮瑞穗。張晗表示，「在符合大陸相關檢驗檢疫規定的前提下」，中國大陸歡迎更多台灣優質產品銷往大陸，讓兩岸同胞共享兩岸關係和平發展、融合發展的紅利。