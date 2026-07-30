男童以身擋𨋢引衝突　家長打人叫仔幫拖終被「鉸剪腳」反制｜有片

7月24日，湖北有住戶乘搭升降機時發生衝突，一名女生因不滿男童長時間擋住𨋢門而發聲抱怨，隨後與男童母親發生口角，家長之後更出手攻擊，引發雙方扭打，期間男童母親竟多次叫兒子「幫忙打人」，家長不當的言傳身教及激烈打鬥引發全網熱議。



事發於7月24日傍晚6時半。閉路電視畫面顯示，一名身穿白衣的女生提着一袋垃圾乘搭升降機，當到達30樓時，一名男童不斷搖晃身體擋住𨋢門，約20秒後家長才步入升降機。

男童擋住𨋢門。（影片截圖）

家長步入升降機後表示「等一下怎麼了啊」。（影片截圖）

在等待過程中，男童未有言明正在等人，白衣女生以為他在玩耍，遂抱怨稱「你快點，你要幹啥呀，我要走了」。男童母親步入升降機後，向女生表示「等一下怎麼了啊？」，並向兒子稱「在外面以後任何人說你，你都要往回說，聽到沒有」，女生遂反駁「佔人家電梯口，還不讓人罵了」。

白衣女生與男童母親發生口角。（影片截圖）

升降機到達一樓後，白衣女生遂離開並稱「神經病，你就是神經病」。（影片截圖）

隨後，雙方發生口角爭執。當升降機到達一樓後，女生遂走向𨋢門並稱「神經病，你就是神經病」，男童母親隨即拉住女生，一手打向對方頭部；女生立即反擊，兩人在升降機內扭打。期間，家長多次讓男童幫忙打白衣女生。

男童母親隨即拉住女生並出手打人。（影片截圖）

扭打一分多鐘後，白衣女生以「鉸剪腳」制衡男童母親，坐在對方身上後不斷揮拳。女生隨後起身離開，男童母親則向兒子稱「在以後媽媽跟別人打架，你一定要幫忙啊」，隨後母子乘搭升降機上樓。

事發地為仙桃風和日麗小區。該小區物業管理人員稱，涉事雙方已報警，警方已介入調查處理。當地街道辦回應稱，社區已介入處理。

《中國新聞周刊》報道，7月30日，湖北仙桃市干河街道辦工作人員回應，根據雙方當事人及家屬的意願，雙方已於7月29日達成和解，並簽署調解協議，互相取得諒解。當地婦聯及社區將對此開展心理關懷工作，具體情況以官方通報為準。仙桃市婦聯將持續關注該事件。

網民睇法

好可怕的母子，那個小男孩看著媽媽打架一直在笑，這正常嗎…

這種家長教不出好孩子

這個媽媽被錘了還說以後打架要幫媽媽打。這什麼家教

正常這個時候不是應該喊孩子離遠點怕孩子被打到嗎？怎麼還喊孩子加入戰鬥。沒素質的父母教不出有素質的孩子，找事打架還沒打過人家

本來是一句抱歉就能解決的事情非要拳腳相加，首先打人就不對，還教唆孩子一起上，最後還被狼狽的反殺，素質，家教加戰鬥力都不行！

看了完整視頻，電梯往下的時候年輕女子都不說話了，後面女家長還不依不饒教她孩子 以後有人罵你你要罵回去，而且是女家長先動手打人

我都嫌小女孩最後那幾拳打得太輕了

另一方面我覺得現在的小女孩好勇敢啊，不舒服的事絕不憋著，該罵就罵該打就打，而我30多了遇到這種事大概率就忍了

