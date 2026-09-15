卡拉OK縱火致5死8傷　台死囚關22年未槍決病逝　曾喊我有病我最大

2004年犯下台灣基隆市「女人心卡拉OK」縱火案、殘忍奪走包含一名志願消防員在內共5條人命的死刑犯林旺仁，在看守所遭關押逾22年，判死定讞15年遲未被執行槍決。今年8月他因身體不適就醫，赫然發現已是癌症末期，歷經短暫治療後病情急轉直下，14日上午在台北某醫院病逝，終年66歲。檢察官相驗遺體後已交由家屬領回，其未伏法即病死，也讓全台待執行的死囚人數降至34人。



疑妻外遇丟汽油彈 釀5死8傷慘劇

回顧這宗震驚社會的縱火慘案，林旺仁當年因不滿妻子在基隆市義一路的「女人心卡拉OK」上班，懷疑妻子有外遇，多次去電騷擾並與店員爆發口角。2004年6月16日下午，林旺仁先在宜蘭家中測試如何投擲汽油彈，晚間驅車北上抵達卡拉OK店外徘徊。

2004年犯下基隆市「女人心卡拉OK」縱火案、殘忍奪走5條人命的死刑犯林旺仁。（YouTube@TVBSNEWS01‬）

林旺仁囂張高喊「我有精神病，我最大」：

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晚間9時許，林旺仁將裝滿汽油的塑膠袋丟向僅有一個出入口的樓梯間，並點燃廢布條引爆。火勢瞬間阻斷逃生路線，造成店內員工、顧客共5人葬身火海，另有8人輕重傷；其中，更導致一名奮勇入內救援的基隆市陳姓志願消防員不幸殉職。

審理狂言「我最大」 定讞15年頻求生

林旺仁落網後，面對媒體曾辯稱「絕對不是故意的，只是想警告二樓的人」；在法庭審理期間，說詞更是反覆無常，甚至曾囂張高喊「我有精神病，我最大」，企圖以精神疾病脫罪。該案歷經7次更審，最高法院於2011年11月認定其手段凶殘、毫無悔意，判處死刑、褫奪公權終身定讞。

林旺仁曾下跪稱自己不是故意。（TVBS新聞網授權使用）

然而，林旺仁定讞15年來並未被執行槍決。近年他透過人權團體協助，以憲法法庭判決等理由頻頻聲請再審與非常上訴，試圖尋求救濟。去年10月出庭時，他甚至雙手合十向法官求情，但今年仍遭高等法院以不符要件為由駁回聲請。

癌末病逝留百萬賠償 死囚人數減至34人

未料今年8月林旺仁被診斷出罹患癌症末期，病情快速惡化，最終於14日上午病故。據了解，林旺仁的兄長過去生活雖不寬裕，但在案發後仍替弟弟籌措約百萬元新台幣，希望用於賠償死者家屬。台矯正署官員昨證實林旺仁死亡，而這也是繼今年1月死刑犯歐陽榕病故後，再度有待執行的死囚於所內病逝，目前全台尚未執行的死刑犯人數已減至34人。

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