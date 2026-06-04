台灣首例自爆案：警匪對峙7小時　假扮記者阻爆失敗疑犯直播慘死

2003年4月16日，發生台灣電視新聞史上，首例全程目擊嫌犯自行引爆土製炸彈案。這起不幸源自於刑事局幹員接獲線報，前往新店追查改造槍械案時，驚動嫌疑人黃金生，他一手持槍、一手綁著土製炸彈引信揚言引爆，時任新店分局偵查隊長洪俊義單獨與其談判超過七個小時，最終黃金生仍拉開引信自爆身亡。



當日刑事局幹員為追查改造槍械案，前往黃金生位於新店的住處查緝，不料被黃金生發覺，當時他情緒激動，一手持槍、一手綁著土製炸彈的引信，揚言如果警方不離開就要引爆炸彈；一時間，現場瀰漫緊張不安的氣氛，為了安全起見，警方隨即展開包圍並進行談判。

當時現場相片（TVBS授權使用）

當時擔任新店分局偵查隊長的洪俊義，單槍匹馬和黃金生談判，試圖化解危機。在超過七個小時以上的溝通中，黃金生始終不肯放下抱在懷中的炸彈。

在雙方對峙期間，警方為了安撫黃金生的情緒，盡可能回應他的主張，甚至臨時指派兩名探員假扮電視台記者，來滿足他要將心理委屈公諸於世的要求，無論警方再怎麼溝通，黃金生似乎早有定見，絲毫沒有軟化態度的跡象。

就在緊繃的氣氛，壓得所有人都要喘不過氣的時候，黃金生突然發出最後通牒，要求兩名喬裝成記者的員警離開，同時倒數計時50秒，之後黃金生突然拉開引信，以決絕的手段離開世界。

當時現場相片（TVBS授權使用）

洪俊義回憶起當時的情景表示，黃金生當時並沒有要傷人的意圖，只感覺他已經失去希望，藉由激烈的手段以表達不滿。然而究竟是什麼原因，會讓黃金生以死相逼？這要回溯到2001年的一起葉姓港商擄人勒贖案。黃金生認為葉姓商人利用他的身分，以開設公司為名行詐騙之實，害他吃上官司。時任偵辦此案的檢察官、現任法務部執行署新北分署長黃立維分析，黃金生認為葉姓商人冒用他的人頭開設公司，卻在行詐騙的勾當，害他吃上官司，心生怨懟的黃金生認為，葉姓商人應該承擔責任，並對他的損失給出相應的賠償。

洪俊義指出，黃金生一直走不出被冤屈的心結，但既然要把身分借給人家當公司的人頭，即便不知道違法，事後也應該去了解情況，避免被他人利用成為冤大頭；如同時下十分猖獗的詐騙犯罪，只要涉及非法買賣個人帳戶，並且從中收取不法獲利，就必須承擔相應的責任。

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黃立維認為，黃金生屬於典型的顯性犯罪者類型，一旦設定目標就不會輕易放棄。他因為這起案件在心裡加了枷鎖，還有扭曲的自我對待，短時間內甚至幾個月、一年都很難走出來，黃金生對很多事情是執著的，對過去的事情執著，對他的激烈手段也會很執著。

這起台灣電視新聞史上首例自行引爆案，雖然最終以悲劇收場，但是檢警也從中學習到，對於防止顯性犯罪行為人採取偏激手段表達訴求，可藉由多種方式介入，包括預防性羈押、治安顧慮人口訪查，或是偕同社會福利機構探視，提供法律諮詢和生活關懷，用柔軟溫馨開闢情緒出口，創造足夠的冷靜時間，消弭因非理性行為帶來無可挽回的遺憾。

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