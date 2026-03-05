台北盲翁遭砍297刀變肉泥　兇嫌開庭摳腳無悔意　家屬怒求判無期

台灣台北市萬華區2024年6月發生一起慘絕人寰的駭人命案，70歲老翁陳進財因債務糾紛，竟持刀狂砍78歲全盲的顏姓二房東多達297刀致死，一審遭重判19年。台灣高等法院4日二審開庭，死者兒女出庭痛訴父親被「砍成一團肉泥」，看照片根本認不出遺容。而陳男在庭上不僅閉眼、摳腳，還抱怨家屬「不理他」，態度輕蔑、毫無悔意的冷血行徑讓家屬悲憤不已，當庭懇求法官改判無期徒刑。全案辯論終結，定於3月25日宣判。



「狂砍297刀」刀刀見骨 兒痛訴：分不清是爸還是地板

回顧案情，陳進財因嗜賭積欠失明的顏姓二房東債務，2024年6月9日上午，不滿遭對方催債，狠心持3把刀朝毫無反抗能力的顏翁狂揮砍297刀，死者全臉破碎慘死。

高院今日二審言詞辯論，法官特別傳喚被害人家屬到庭表達意見，死者兒子庭上情緒崩潰，痛心表示父親倒臥磨石子地板上，「我爸被砍成一團肉泥，看現場照片時，我根本分不清哪裏是父親、哪裏是地板！」

家屬更氣憤指出，陳男為求脫罪，不僅醜化父親是「放高利貸」，更剝奪他們至親的生命，手段殘忍至極。面對家屬的字字血淚，陳男在庭審過程中卻宛如置身事外，在聽家屬陳述時，甚至自顧自地低頭搓揉雙腳，還一度閉目養神，態度相當冷漠。

最後，當審判長詢問陳男是否有話想對家屬說時，他並未直視死者兒女而是望向法官表示自己想道歉，在被審判長糾正「應該對著家屬說」後，他竟雙手一攤無奈稱：「但他們都不理我。」毫無反省與同理心的態度，讓家屬全程拒絕與其對視，完全無法接受他的說詞。

檢方批「假自首真逃避」 3/25二審宣判

檢方痛批，陳男犯案後雖打電話報案，但中途還曾跑去打電動宣稱要「平復心情」，其自首只是深知自己上電視逃不了，迫於情勢的選擇，並非真心懺悔，建請法院從重量刑，改判無期徒刑。

至於陳男的辯護律師則主張，被告有輕度智障，且已認罪自首節省司法資源，盼能爭取減刑。在聽取檢辯雙方與家屬意見後，審判長諭知全案言詞辯論終結，將於3月25日上午9時30分宣判。

