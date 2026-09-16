鄭麗文談任黨主席初衷：望化干戈為玉帛　避免戰爭締造和平

中國國民黨主席鄭麗文9月15日在參加活動時表示，她當黨主席的初衷是希望化干戈為玉帛，在外界認為隨時可能爆發戰爭的台海，發揮關鍵力量；不但要避免戰爭，更要締造和平。



9月15日，鄭麗文在台北出席周大觀文教基金會舉辦的交流活動。她在致詞時，談及擔任國民黨主席的初衷，是希望化幹戈為玉帛，在外界認為全世界最危險、隨時可能爆發戰爭的台海，發揮關鍵力量，將台灣的未來掌握在自己手中，不但要避免戰爭，更要締造和平。

她指出，外界談到台灣時，經常聚焦經濟實力、科技產業以及民主、自由，但較少注意到台灣不少民間團體長期從事公益工作。她提到周大觀文教基金會、婦聯會等團體，指這些組織在「行有餘力」之時，願意將自身擁有的幸福分享出去，包括協助非洲女性通過教育改善生活。

鄭麗文在台北出席周大觀文教基金會舉辦的交流活動。（周大觀文教基金會）

鄭麗文表示，「天下為公，世界大同」不只是國父孫中山一生秉持的願景與理想，出處更來自2000多年前；「人飢己飢、人溺己溺、世界大同」的願望與夢想，穿越時代與種族，是大家共同想要達到的美好境界。

鄭麗文接任國民黨主席後，持續將兩岸和平作為重要政治主張。今年以來，鄭麗文先後訪問大陸及美國，多次提出恢復兩岸交流對話、降低台海衝突風險，並主張台灣不應被動面對戰爭風險，而應主動尋求和平空間。