習特二會前夕　國台辦重申反對美對台軍售

中國國家主席習近平今日啟程訪美。路透引述知情人士報道，習近平在美期間將向美國總統特朗普施壓，要求依據美中「八一七公報」停止對台軍售。大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日重申，大陸堅決反對美國向台灣出售武器的立場一貫、明確。



傳習近平將促美停對台軍售 換取中國對伊朗施壓

據此前報道，路透引述知情人士報道，習近平在美期間將向特朗普施壓，要求依據1982年美中簽署的「八一七公報」停止對台軍售，並可能在美國國家檔案局提出這項要求。

按照該公報，美國表示計劃逐步減少對台軍售，並且不尋求對台北的長期軍售。然而，時任美國總統列根（Ronald Reegan）亦在一份關聯的備忘錄中表示，美國減少對台軍售的意願「完全取決於中國繼續致力於和平解決」台灣問題。

消息人士補充說，作為回報，中國表示願意協助美國，就中東戰爭向伊朗施壓。

2025年4月22日，美國總統特朗普在白宮參加美國證券交易委員會（SEC）主席阿特金斯（Paul Atkins）的宣誓就職儀式。他的背後是前總統列根（Ronald Reagan）的畫像。（Reuters）

大陸國台辦重申反對美國對台軍售 批賴清德以武謀獨

朱鳳蓮23日上午主持國台辦例行記者會，針對路透報道回應稱，台灣是中國的台灣問題，是中國內政，不容任何外部干涉，我們堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器，這個立場是一貫的、明確的。

國台辦發言人朱鳳蓮。（微博＠國台辦發布）

此外，賴清德近日重申，台灣的國防預算預計在2030年達到GDP的5%，以實力捍衛和平。對此，朱鳳蓮批評賴清德妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，是破壞台海和平穩定、破壞台海現狀的罪魁禍首。

朱鳳蓮亦正告民進黨當局，編再多預算，買再多武器，都改變不了台獨必然敗亡的結局，阻擋不了祖國必然統一的大勢。

台「國防部」：將與美保持密切聯繫 推動軍售按計劃落實

據路透社報道，台灣國防部副發言人喬福駿星期三（9月23日）在台南接受媒體採訪時說，維護印度太平洋地區安全與穩定是「民主國家的共同利益」。

他說：「美國政府和國會已多次表達對台灣自我防衛能力的支持。因此，我們將繼續與美國戰爭部保持密切聯繫，推動軍售按計劃落實。」

台灣陸軍今日（23日）展示一款配備105毫米火炮的新型八輪裝甲戰鬥車，並進行實彈射擊演練，展示其作戰能力。

台灣陸軍今日（23日）展示一款配備105毫米火炮的新型八輪裝甲戰鬥車，並進行實彈射擊演練。（聯合新聞網）

軍方也展示了部分美制武器，包括洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）生產的「海馬斯」多管火箭系統，但未進行實彈發射。

台灣軍方23日展示了洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）生產的「海馬斯」多管火箭系統。（自由軍武頻道）

國台辦回應美中台「三個不變」 指台灣問題屬中國內政

陸委會副主委沈有忠日前研判川習二會後，美中台情勢會維持「三個不變」：第一，美中競爭的本質和結構不會改變；第二，美國對台政策不會有根本性的改變；第三，中華民國政府維護台海和平穩定現狀的決心不會改變。

朱鳳蓮回應稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人、任何勢力都無法改變的，祖國必須統一，也必然統一。