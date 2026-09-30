台灣《皇冠》雜誌將停刊　曾發表張愛玲、瓊瑤、三毛作品

綜合台媒報道，台灣大眾文藝刊物《皇冠》於1954年創立，至今已有72年。雜誌發行人平珩於9月29日宣布，將於12月出版最後一期。該雜誌曾發表張愛玲的《怨女》、瓊瑤的《窗外》等作品，也孕育了倪匡、三毛、張曼娟、侯文詠等著名作家。



創刊於1954年的《皇冠》雜誌，走過72年、874期後，29日宣布將於12月出版最後一期；皇冠雜誌發行人平珩表示，將用3個月的時間和讀者慢慢告別。（中時新聞網）

瓊瑤創作了不少作品被改編成電視劇及電影。（FB@瓊瑤）

《皇冠》是平鑫濤於1954年2月創辦的雜誌。皇冠介紹，他們不只提供為普羅大眾文學刊物，也孕育出許多文學作家，例如倪匡、三毛、張曼娟、侯文詠等人。瓊瑤的《窗外》、司馬中原的《狂風沙》等作品，都曾透過雜誌與讀者相遇，而張愛玲在皇冠發表《怨女》後，更成為雜誌最受矚目的作家之一。

張愛玲於香港蘭心照相館拍攝的三張照片（1954年）梁慕靈提到，這是為數不多的張愛玲硬照。（都會大學提供）

1970年代後，包含三毛的流浪文學到廖輝英有關女性意識的書寫、小野的親子書等，都各自開展出專屬的特色類型。

張曼娟。（ FB@張曼娟）

因特別喜歡《三毛流浪記》，於是選三毛做自己的筆名。（《三毛: 私家相册》）

9月29日，皇冠雜誌發行人平珩宣布將於12月出版最後一期。平珩強調，雖感到不捨，但回首皇冠各項業務至今已茁壯發展，例如有發展劇團、畫廊等，仍對皇冠感到開心，12月的最後出版，也會成為「典藏」，而非熄燈。

如今皇冠雜誌決定停刊，平珩透露，考量因素就包含環境劇烈改變，整體經營問題已不再是單純的「書籍銷售」那麼簡單；同時也坦言，其實早在2014年創刊60周年時就有萌生停刊念頭，但當時覺得可惜，因此也就持續做下去，到了70周年再度冒出此想法，最終於今年7、8月也真正下定決心要劃上句號。