台男過海關「雙腿喵喵叫」　搜身驚見膠帶捆綁兩隻波斯貓當場被捕

台灣航空警察局台北分局金門分駐所警員在金門尚義機場執勤時，攔下一名身形異常臃腫、神情緊張的江姓旅客，經搜身檢查，當場在其右小腿及襠部查獲以膠帶或繩索捆綁的活體波斯貓2隻，全案依違反《動物傳染病防治條例》移送偵辦。



警方表示，這名年約50歲的江姓男子3月9日上午準備從金門尚義機場搭乘國內線班機前往台灣本島，警員執行旅客安全檢查勤務時，發現江男形跡可疑，立即上前攔查。進一步搜身後，在其腿部及襠部位置發現捆綁的活體波斯貓，貓咪甚至發出叫聲暴露行蹤，警員隨即將江男帶回分駐所調查。

經初步調查，江男日前於廈門購得這2隻波斯貓，3月9日上午經小三通入境金門後，欲搭機轉往台灣本島。江男供稱是想帶貓回家飼養，但未依規定辦理檢疫及申報程序，企圖以人肉夾帶方式闖關。

航空警察局台北分局指出：全案詢後依《動物傳染病防治條例》移請福建金門地方檢察署偵辦，查獲的貓隻則通報農業部動植物防疫檢疫署高雄分署金門檢疫站，由該單位依權責進行檢疫及後續處置。

警方呼籲，走私活體動物不僅嚴重衝擊生態平衡、威脅公共衛生，還可能引進禽流感、狂犬病等重大動物傳染病。民眾切勿心存僥倖以身試法，走私活體動物屬刑事責任，最高可處7年以下有期徒刑，並併科罰金。若發現非法輸入活體動物情事，應立即通報航警、動檢單位或海巡等相關單位，共同守護國境安全與生態永續。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】