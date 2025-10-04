遊日注意｜日本機場寄行李　海關逐一比對免稅品　網民：嚴查了

日本將自明年11月起實施全新免稅制度，未來旅客須以含稅價格購入物品，再上退稅官網註冊登記資料，抵達機場才可辦退稅，目的是防止許多人以免稅價格購入後以差價轉賣。



此外有網友表示，日前在東京羽田機場報到時，看到海關拿出平板電腦，嚴加查驗前面一組台灣旅客是否有將免稅品攜帶出境，讓他不禁喊「日本政府終於開始嚴查了」。

日本將自明年11月起實施全新免稅制度，未來旅客須以含稅價格購入物品，再上退稅官網註冊登記資料，抵達機場才可辦退稅。（intrepid/unsplash）

有網友表示，日前在東京羽田機場報到時，看到海關拿出平板電腦，嚴加查驗前面一組台灣旅客是否有將免稅品攜帶出境。（tunafish/unsplash）

一名網友10月1日於Threads發文表示，他在羽田機場辦理登機報到，在航空公司櫃台排隊時，目睹地勤才幫前面一組台灣人刷完護照，接著馬上來了一位海關人員。

只見海關人員拿著平板電腦，上頭顯示旅客在市區免稅店的購買清單，並要求他們打開準備託運的行李箱，逐一比對貨物，使原PO直言：

日本政府終於開始嚴查了。

網友分享類似經驗

貼文一出引發熱議，不少網友反映遇過類似狀況：

「我上次買高價的精品包，回程時航空公司櫃檯人員根據海關給的名單，請我稍等並通知海關來複查」

「一直都會吧，十幾年前去就已經會了」

「託運前，託運後都有看過」

「2年前就在託運櫃位區被抽樣檢查過，所以大概也不算是『終於』」

「已經好幾個月都這樣了」



另外，也有內行網友解釋為何會查驗：

「這是因為他有買高單價的東西，所以海關會特別來看，一般藥妝低單價就不會了」

「一直都有，只要金額夠大很容易被查，前羽田地勤路過」

「只要守法，一切安心。不要投機取巧，因為會有記錄」



