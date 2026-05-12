台媒：民進黨周三徵召沈伯洋競選台北市長　挑戰現任市長蔣萬安

2026台北市長選戰逐漸升溫，據台媒披露，民進黨將於5月13日上午舉行會議，拍板徵召不分區立委沈伯洋出戰台北市長，挑戰現任市長蔣萬安，正式吹響綠營台北選戰號角。目前，針對選戰佈局，民進黨已告一段落，僅剩新竹縣因地方情勢複雜仍需等待。



據《聯合新聞網》報道，民進黨中執會13日通過提名後，兼任民進黨主席的賴清德將主持提名記者會，為沈伯洋披上競選背帶。

對此，沈伯洋12日在立法院受訪時表示，提名日程還沒完全確認，要等黨中央做最後決定。

4月28日，沈伯洋在台北接待來自澳洲的跨黨派國會議員訪團。（沈伯洋FB）

報道指出，沈伯洋團隊已低調展開運作，包括，已規劃由立委吳思瑤擔任競選總幹事、立委吳沛憶任執行總幹事，議員出身的吳沛憶將接棒黨部主委，負責地方組織整合，政策則由不分區立委陳培瑜、范雲操刀。

此前，沈伯洋還剪短了標誌性的爆炸長捲髮，被認為是參選的起手式，引發熱議。他亦頻頻與台北市議員參選人合體造勢、走訪基層。

此外，沈伯洋近日還剪短了標誌性的爆炸長捲髮，被認為是參選的起手式。（facebook@沈伯洋）

值得注意的是，據台媒《自由時報》引述新台灣國策智庫公佈參選人民調數據顯示，國民黨籍的現任台北市長蔣萬安的支持度有52.9%，沈伯洋只有29.7%。領先差距高達23.2個百分點。

台北市長蔣萬安。（台北市政府官網）

公開資料顯示，1982年出生的沈伯洋是加州大學爾灣分校犯罪與法律社會學博士，曾任教台北大學犯罪學研究所，最早進入公眾視野，是因為創辦台灣民主實驗室和黑熊學院，長期推動民防教育。在此背景下，沈伯洋在民進黨內迅速崛起。

2022年，在聯電前董事長曹興誠（左二）贊助下，台灣「黑熊學院」創辦人沈伯洋（右二）表示，目標要讓20萬人出來上實體課程，並加開線上課程，持續達成三年內訓練出300萬名協助區域防衛的「黑熊勇士」。（Facebook／黑熊學院）

2024年國台辦將沈伯洋列為「台獨頑固分子」，2025年，重慶市公安局對沈伯洋立案調查；2026年國台辦官網新增「台獨打手幫凶」欄目，他再度被列入名單，也進一步強化他在綠營支持者心中的象徵地位。