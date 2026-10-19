4旬男東京旅遊突暈厥！「腦動脈瘤破裂」日本就醫10天狂燒190萬

海外緊急就醫費用驚人。台灣一名40多歲的銀行理財專員在東京員工旅遊期間，於酒店附近暈厥後被送至聖路加國際醫院，確診為腦動脈瘤破裂，院方隨即進行導管栓塞治療。僅第1晚至隔天的醫療費用就超過新台幣300萬元（約72萬港元），住院10天後費用累積至600萬元（約145萬港元），加上醫療專機返台費用，整趟日本行耗資超過800萬元（約190萬港元）。



根據《聯合新聞網》報道，該名患者在築地附近散步不到5分鐘後突然倒地。同事發現他整晚未返酒店後進行協尋，才在路旁發現他已失去意識。送往聖路加國際醫院檢查後，醫生診斷為腦動脈瘤破裂，這是一種致命性的腦血管疾病。院方立即施行導管栓塞手術進行緊急治療，手術費用高昂。

一名男子在東京員工旅遊期間突然暈厥倒地，送至醫院確診為腦動脈瘤破裂，院方隨即進行導管栓塞治療。（Artur Tumasjan@Unsplash）

隨著住院時間延長，醫療費用持續攀升，家人最終決定安排醫療專機將患者送返台灣，以期在熟悉的醫療環境中繼續治療。

台灣童綜合醫院航空醫療救援中心執行長盧立華指出，海外緊急傷病申請醫療費用核退項目有其上限，民眾出境前應檢視旅遊平安險條文，確認是否包括海外突發疾病及醫療後送等項目。盧立華強調，在海外緊急就醫並非「花多少、退多少」，保險賠償往往是杯水車薪。

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另一起案例發生於前年。一名60多歲女性於中秋連假前至新疆布爾津參加單車旅遊，途中摔車導致脊椎爆裂性骨折。由於當地交通不便，家人緊急委託盧立華醫療團隊進行海外救援。救援隊伍先飛至北京，再轉機到烏魯木齊，隨後搭乘救護車開了1,100公里才抵達布爾津。

醫療團隊將患者從布爾津送至烏魯木齊，又是相同的1,100公里路程，隨後從烏魯木齊搭機轉至深圳，最後才搭機返台。整趟醫療後送花費近百萬元，突顯偏遠地區救援成本之高。

醫師提醒，年長者及慢性疾病患者出國旅遊前，除了安排景點遊覽，更應做好「最壞情況」的準備。（engin akyurt@Unsplash）

盧立華提醒，年長者及慢性疾病患者出境旅遊前，除了安排景點遊覽，更應做好「最壞情況」的準備。他建議民眾評估自身健康狀況及當地的醫療、交通條件，依據旅程及健康狀況購買適當保險。盧立華強調，應確認保單是否包括海外醫療及緊急後送等保障，並仔細檢視保障額度、除外責任及醫療後送條件。

他特別指出，「不見得保單買得愈多，愈有保障」，民眾應該根據實際需求選擇合適的保險組合。

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