旅遊意外1原因賠償金差幾十萬？　旅程期間 VS 回港覆診大不同

去旅行前，大家都不忘購買旅遊保險，一旦發生旅遊意外，也能保障自己求個安心。然而，甚少人研究旅遊保險中的條文，發生意外時做錯一個決定，保險可能就賠唔足，白白蒙受損失！《東張西望》早前報導的一宗旅遊保險索償個案，觀眾王太去內地旅行時不幸意外骨折，保單的醫療保障上限雖有50萬，但最後因回港做手術而只按「回港覆診費用」賠，上限僅3萬！



旅遊保險計劃細節多，買旅遊保險時，除了留意整體醫療保障額，還要分開比較「旅程期間醫療費用」和「回港覆診費用」上限，其實自願醫保除了可以扣稅，更覆蓋海外住院、手術等，能在關鍵時刻發揮一保多用的作用。



旅遊時，自願醫保能在關鍵時刻發揮一保多用的作用。（圖片：Shutterstock）

「旅程期間醫療費用」和「回港覆診費用」大不同

不少人認為購買了旅遊保險就足夠，卻沒有認真參詳當中條款，到底保險範圍是甚麼？大部分人都是一知半解，到真正有意外發生時，就手足無措。以王太的個案為例，「旅程期間海外醫療費用」與「回港覆診費用」，兩者定義不同而理賠上限可以相差很遠。換言之，如果王太於內地做手術，可能可以用到較高保障的海外醫療保障；但因為她選擇回港做手術，就可能只可以用「回港覆診」的保障。市場上有些自願醫保都提供全球性的醫療保障，意思是如果不幸在外地因疾病／意外而需要接受住院（或日間）治療，所需費用都可以獲得賠償。

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出國旅遊危機四伏 保障自己保險必不可少

海外旅遊時，大家未必會對當地文化、環境、衛生情況非常熟悉，尤其是不同國家有著不同潛在危機，除了突如其來的意外，還有各種防不勝防的病毒隨時來襲，比如是常見的呼吸道病毒，流感於冬春高峰、機場與公共交通都很容易中招；中國東北、韓國、蒙古（接觸鼠類環境）要小心漢他病毒（Hantavirus）；近來印度東部西孟加拉邦亦爆發高致死率的尼帕病毒（Nipah virus）；而新冠病毒（SARS-CoV-2）至今仍以波浪式流行，不能忽略。香港人最愛到的日本、韓國亦出現諾羅病毒（Norovirus），一種可謂「一人得病，全家遭殃」的高度傳染性腸胃道病毒。到訪醫療費用高昂地區（如歐美、日韓、新加坡、澳洲）旅行因意外或疾病引致的住院或手術，將會花費一筆難以負擔的費用，遠遠超過自己的收入和積蓄預算，打亂人生規劃，因此，一份保險好好保障自己是必不可少的。

到訪醫療費用高昂地區（如歐美、日韓、新加坡、澳洲）旅行因意外或疾病引致的住院或手術，將會花費一筆難以負擔的費用。（圖片：Shutterstock）

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自願醫保點樣幫到手？自願醫保 VS 旅遊保險

外遊期間萬一遭遇意外或突發疾病，自願醫保（VHIS）與旅遊保險其實能發揮強大的互補作用，提供全方位的保障。簡單而言，旅遊保險主要負責「旅途相關雜項」與即時發生的突發意外，而自願醫保則在需要進一步或高額醫療照顧時發揮關鍵作用，涵蓋住院、手術和長期治療等開支，二者結合才能形成完整的「海外健康保障網」。

以實際例子說，萬一外地遇上意外受傷或突發重病，旅遊保險雖會為急症門診或簡單留院提供即時支援，但其醫療保額較低，通常只能應付初步治療和短期留醫的費用。如果問題嚴重，需要在當地長期住院甚至接受大型手術，或回港後繼續治療，僅憑旅遊保險往往無法應付龐大的醫療開銷，特別是在歐美等醫療費用特別高昂的國家，更容易遇上保額「彈盡糧絕」的情況。這時候，自願醫保的較高年度或終身保障限額就能發揮作用，填補旅遊保險與實際需支付費用之間的巨大差額，有效減低財務衝擊。

此外，旅遊保險獨有的保障還包括行李損失或延誤、航班取消或縮短、個人責任保障，以及高危或戶外活動期間的即時醫療協助等。有些計劃甚至涵蓋遺體運送、緊急撤離、個人財產賠償等多種非醫療損失修復。自願醫保則較傾向於涵蓋疾病或住院的醫療費用、手術開支、深切治療部（ICU）費用、康復、門診跟進等支出，互補不足。

萬一外地遇上意外受傷或突發重病，旅遊保險的醫療保額較低，通常只能應付初步治療和短期留醫的費用。（圖片：Shutterstock）

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3. 全數賠償是指不設分項賠償限額，並只適用於指定保障項目。應付賠償受自付費餘額(如適用)、每年保障限額、終身保障限額及其他包括合理及慣常收費、中國內地指定醫院名單及有關在美國就醫等所規限，有關產品詳細條款及細則、產品風險及不保事項，請參閱相關產品網站及保單。

4. 以上為截至 2025 年 2 月， Bowtie 自願醫保「標準計劃」、「靈活計劃-基本」、「靈活計劃 – 升級」及 Bowtie Pink 的平均獲批索償個案的比率，索償結果需視乎實際情況及個案複雜程度而定。