香港婦遊台在景區突劇烈頭痛昏厥！｢腦動脈瘤破裂｣做手術搶救成功

49歲香港籍女士兩年前赴台探親，走訪九份老街時突然頸部劇痛、頭痛欲裂並不斷冒冷汗，隨後全身癱軟近乎昏厥。經檢查發現瀰漫性出血，確診腦動脈瘤破裂合併瀰漫性蜘蛛網膜下腔出血，昏迷指數降至8分，經跨團隊搶救後康復出院。



台灣基隆長庚紀念醫院神經外科主任顏君霖醫生表示，團隊經腦血管攝影確認為中大腦動脈瘤破裂，治療首要目標是找出出血原因並預防再次破裂出血，隨即在複合式手術室進行微創腦動脈瘤夾閉手術，於顯微鏡下以動脈瘤夾阻斷血流進入瘤體。

團隊經腦血管攝影確認為中大腦動脈瘤破裂，隨即在複合式手術室進行微創腦動脈瘤夾閉手術。（基隆長庚紀念醫院）

顏君霖指出，腦動脈瘤治療主要有「顯微夾閉手術」與「介入栓塞手術」。夾閉手術需開顱，但閉塞效果持久、復發風險極低，適合大型或寬頸動脈瘤；栓塞手術恢復較快，適合瘤頸窄小或位置較深者，醫生會依動脈瘤及病人狀況選擇治療方式。

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腦動脈瘤盛行率約3%，每年破裂機率依大小、形狀及位置不同，破裂風險約0.2%至1.5%。多數動脈瘤破裂前沒有症狀，一旦破裂，典型症狀為突發、前所未有的劇烈頭痛，常被形容為「一生中最痛的頭痛」，可能伴隨噁心嘔吐、頸部僵硬或意識改變，應立即撥打求救電話，切勿服用止痛藥在家觀察。

顏君霖指出，腦動脈瘤治療主要有「顯微夾閉手術」與「介入栓塞手術」。（基隆長庚紀念醫院）

顏君霖提醒，高血壓、抽煙、過量飲酒及家族病史都是危險因子；若有兩位以上一等親罹患腦動脈瘤，可諮詢神經外科評估接受腦血管影像檢查。

腦動脈瘤破裂後還可能出現再出血、腦血管痙攣、腦水腫等併發症，神經重症照護同樣關鍵。顏君霖表示，腦動脈瘤一旦破裂，死亡率高達15%至20%，各團隊必須快速整合，才能把握挽救腦功能的機會。

史女士返港後逐步走出腦出血後的憂鬱，事隔兩年狀況良好，近日與家屬專程返台致贈感謝獎牌。（基隆長庚紀念醫院）

基隆長庚李立夫副院長表示，基隆長庚紀念醫院是基隆市與台灣東北角地區最重要的重度級緊急醫療能力醫院。外科部陳品元部長指出，基隆長庚2024年啟用複合式手術室，2026年全面啟用智慧手術室，串聯醫療資訊、影像、手術設備與團隊流程，為精密腦血管手術提供支援。史女士返港後逐步走出腦出血後的憂鬱，事隔兩年狀況良好，近日與家屬專程返台致贈感謝獎牌。

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