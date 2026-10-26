啦啦隊女神李多慧合歡山車中泊　違規攀岩煮食　經紀公司急道歉

韓籍啦啦隊女神李多慧熱愛車宿，經常拍片與粉絲分享戶外車宿生活。不過她近日上傳前往台灣合歡山車宿的最新影片卻意外踩到法律紅線，影片中出現違規攀爬岩壁、於停車場炊煮食物等行為，遭到民眾檢舉。對此，台灣太魯閣國家公園管理處（下稱太管處）25日證實已違反台灣《國家公園法》並將依法裁罰，而李多慧經紀公司也緊急出面致歉。消息曝光後，還有熱情粉絲直接在影片留言區「代繳罰款」。



李多慧車宿爆違規 經紀公司道歉了

太管處指出，李多慧團隊於10月4日前往武嶺取景，影片中拍攝到攀爬岩壁與停車場內炊煮等畫面。其中「攀爬岩壁」的行為已確定違反台灣《國家公園法》，將依法裁處最高新台幣3000元（約720港元）罰款；至於「違規炊煮」部分，拍攝當天保七總隊第九大隊員警巡查時已及時上前勸導，團隊當時也配合停止，將進一步評估是否追續開罰。

韓籍啦啦隊女神李多慧遭民眾檢舉違規攀爬岩壁及停車場炊煮行為。（YouTube@lee_dahye）

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太管處特別提醒廣大民眾與遊客，進入國家公園應嚴格遵守相關規定，任意攀爬岩壁或擅自離開既有步道等行為，除了大幅增加自身安全風險外，更可能對高山地區極其脆弱的自然生態造成不可逆的破壞，呼籲大家共同維護山林環境。

針對違規風波，李多慧經紀公司表示，拍攝當天並未收到罰單，目前也尚未收到正式的裁罰通知，因此具體的罰款金額暫不清楚，但強調「會尊重並依規定處理」。經紀公司也對了解國家公園規定不夠深入表達歉意，「造成大家困擾很抱歉，之後拍攝會先確認相關規範，也會更注意保護山林環境。」

李多慧攀爬岩壁觸犯《國家公園法》，將遭開罰。（YouTube@lee_dahye）

該影片上架短短2天就飆破93萬次觀看，不少粉絲超怕影片因此慘遭下架！甚至有心疼李多慧的鐵粉直接在留言區抖內（donate）3,290元台幣（約790港元），霸氣直呼：

台灣人是有愛的！幫多慧繳罰款！

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