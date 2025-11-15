台網紅館長遭毀滅式爆料 「自願戴綠帽」叫男員工上門與他老婆做
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
台灣網紅「館長」陳之漢14日深夜遭昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料；像是館長曾要求特助小偉拍攝生殖器給他老婆看、要求去他家與他老婆性交等誇張行徑。
而一向非常關注時事的台灣主持人陳沂，看完爆料後，忍不住驚呼：「原來3cm的傳說都是真的！」
陳沂在臉書發文，揶揄「館長出4了」？她整理了爆料大綱：
館長的心腹小偉跑出來爆料，說他（下體）小又不是條硬漢，無法滿足他老婆。所以就叫小偉傳（下體）照給他老婆看，還叫小偉去他家Ｘ他老婆，叫了兩次。小偉十年後愈想愈不對勁，就要館長道歉給他兩千萬（台幣，下同）。館長先發制人開直播自爆，講了被要兩千萬，但也沒承認或否認NTR（戴綠帽）事件。
陳沂直呼：「因為這個故事實在太獵奇了，整個日本（AV）片商情節，還是89（低俗）主題的，實在很難讓人相信。」不過，她看館長的態度，又不禁覺得可能是真的，認為如果是AI偽造，館長為何跟小偉道歉？
更多陳沂照片：
+13
但說了這麼多，陳沂坦言這一切都不是重點，「重點是，原來3cm的傳說都是真的！？還不是硬漢！？」，笑館長只能脫褲子自證清白，陳沂也揶揄館長：
喜歡NTR的話，怎麼不找王子feat.？他也喜歡。
對於爆料，館長在直播中反擊，聲稱員工手中握有他的性愛影片與對話紀錄，並指控員工勒索他兩千萬。館長強調自己沒有做這些事，但坦承因為對方說「等這個道歉等了十年」，他才說了對不起。
延伸閱讀：
爆「叫員工上老婆」8惡行曝光！館長開直播全說了 反控遭勒索2千萬
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】