館長直播喊「斬賴清德狗頭」遭起訴　今首開庭2分鐘結束否認控罪

台灣知名網紅「館長」47歲陳之漢，因去年在直播中發表「把賴清德的狗頭斬下來」，針對總統賴清德的激烈言論，遭台灣新北地檢署依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。新北地方法院6日早上首度開庭審理，陳之漢於上午9時15分親自抵達法院應訊。今日庭訊過程極為迅速，僅歷時約2分鐘便宣告結束，陳之漢當庭否認所有犯行。



直播談及斬首議題 館長遭刑事局調查

案件起源於去年10月5日，陳之漢在林口住所進行YouTube直播，標題涉及國民黨主席選舉與兩岸辯論。直播過程中，他針對中共演練對台斬首行動的新聞進行評論，竟脫口而出「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，I等you啊」及「我日也思夜也思啊！」等語。刑事局隨後認定其言論涉及煽動暴力與恐嚇總統安全，報請檢方指揮偵辦。

館長陳之漢因在直播上「斬首賴清德」的言論，被因恐嚇公眾罪出庭。（TVBS新聞網授權使用）

【延伸閱讀】館長狠批賴清德演講 喊「我們都是中國人」 揭從台獨變愛國原因（點擊放大瀏覽）

+ 27

檢方認逾越言論自由 陳之漢15萬台幣交保後遭起訴

檢方調查後指出，陳之漢刻意將新聞報導延伸為對總統的具體威脅，並將此惡害傳達予社會大眾，足以危害公共安全及總統生命安全。雖然陳之漢主張其言論受自由保護，但檢方認為其內容已逾越社會相當性，於去年10月諭令15萬元（新台幣，約3.7萬港元）交保後，於今年1月正式提起公訴。

庭訊2分鐘閃電結束 陳之漢堅稱無罪

今日法院首度針對起訴內容進行審理，陳之漢在法庭上神情自若，對於檢方指控的恐嚇公眾等罪名採取全盤否認的態度。由於被告否認犯行，法官在確認相關身分與訴訟權利後，僅用時2分鐘便結束今日行程。全案將進入後續實體審理階段，由法院進一步釐清相關言論是否構成刑事犯罪。

【延伸閱讀】館長大陸之行賺爆！「直播獲打賞金額」震撼台網民 頻道粉絲暴增（點擊放大瀏覽）

+ 18

延伸閲讀：

受虐嬰再添1！網紅五寶媽爆狠摔、棉被悶臉30秒 判決曝光

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】