高金素梅涉共諜案遭台灣高檢署求刑14年　國民黨團聲援轟草率起訴

台灣無黨籍立委高金素梅被指收大陸逾1.7億新台幣（約4000萬港元）資金在台發展組織。台灣高等檢察署今（6日）依國安法、貪污治罪條例等起訴，求刑14年。國民黨立院黨團發稿聲援高金素梅，批高檢署起訴「草率」，深表遺憾，堅定支持高金素梅捍衛清白。



高金素梅。（網絡圖片）

據台媒《聯合報》、公視新聞報道，高金素梅、張俊傑因疑涉共諜案，台灣高檢署今正式依違反國安法為大陸地區公務機構發展組織罪、貪污治罪條例職務上收賄等罪嫌起訴，求刑14及15年。

根據檢方起訴書，高金素梅、張俊傑、助理林怡君及陳智葟等4人，涉嫌接受大陸官員指示，於2005年至2016年間，將部落工作隊及國會團隊統合成「祖靈之邦團隊」，再透過親友帳戶等管道，取得台幣1億7千萬餘元資金，為大陸公務機構發展組織。

高金素梅。（網絡圖片）

此外，高金素梅還被查出涉及依照大陸官員指示，在立法院召開「組團赴聯合國反日」記者會、對日本代表處質詢與刪除預算、質詢反對軍購案，並以其程序委員會委員身份影響法案審議，及發聲支持課綱微調等方式，影響台灣議事運作，且於偵查中推諉卸責、誆飾犯行，毫無悔悟之意。

張俊傑則被指與高金等人合謀收受境外敵對勢力提供的資源及巨額資金，為大陸公務機構發展組織，安排相關人員前往大陸接受島內統戰工作等訓練課程，滲透原民部落地區，試圖作為「第五縱隊」，且事後為規避查緝棄保潛逃，惡性極為重大，故求刑15年。

事後為規避查緝棄保潛逃。（台灣刑事局）

國民黨團表示，高金素梅深耕原鄉24年，連任7屆的民意基礎與奉獻有目共睹，檢方卻將她長期以來基於自身理念的問政主張，牽強附會為受大陸授意，邏輯充滿矛盾。

國民黨團強調，強烈譴責任何企圖透過司法進行政治抹黑的行徑。堅信正義站在公理的一邊。呼籲司法不要一再成為執政當局的東廠打手，全力支持高金素梅粉碎不實指控。