高金素梅疑涉詐助理費等　遭檢調搜索30處、約談18人　韓國瑜回應

台灣無黨籍山地原住民選區立法委員高金素梅今日（10日）被爆遭檢調搜索，北檢表示高金素梅及其張姓助理等人涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、及詐領某協會補助款等。檢方今持搜索票前往高金素梅住處、立法院辦公室及相關人員居所共30處進行搜索，並約談18人到案說明。



立法委員高金素梅。（ETtoday）

高金素梅位於陽明山的豪宅今清晨6點遭檢調登門搜索。（ETtoday）

檢調搜索原住民立委高金素梅立法院辦公室。（中天新聞網）

疑涉3大案由 檢調搜索辦公室等30處 約談18人

據中央社報道，法務部調查局國家安全維護工作站獲報，高金素梅及張姓助理等人疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，報請台北地檢署指揮偵辦。

高金素梅位於立法院的立法院辦公室外大批媒體守候。（中央通訊社）

檢調搜索原住民立委高金素梅住處及立法院辦公室。（中天新聞網）

北檢承辦主任檢察官今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索高金素梅的住所、立法院辦公室及案關人員的住居所等共30處，並通知高金素梅、張姓助理及相關人員等共18人到案說明。據了解，屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗和花蓮縣議員簡智隆同遭約談，目前持續調查釐清中。

立法院長韓國瑜：籲檢調單位勿當政治打手

韓國瑜回應高金素梅立法院辦公室遭搜索。（ETtoday）

另據ETtoday報道，針對調查局今日搜索無黨籍山地原住民選區立委高金素梅的立法院辦公室，立法院長韓國瑜回應，台北地檢署搜索高金委員程序上是完備的。

高金素梅辦公室遭檢調搜索。（ETtoday）

他表示，高金委員20多年在立法院的表現「可以說是原住民的捍衛者，問政非常認真」。他強調，希望對於高金委員以及立法委員所有的調查要公正，並呼籲檢調單位，在執行公權力的同時，也要「保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手」。