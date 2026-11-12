台灣17歲高中生當街遭同校14歲男持利剪刺頸　搶救1個月後不治

今年9月24日，台灣新北市發生一宗中三學生刺頸案件，2名男學生爆發口角，其中14歲徐姓中三學生突然持利剪攻擊對方頸部，導致17歲黃姓高中生現場失去生命跡象，緊急送醫治療後狀況一度穩定在深切治療部觀察。但11月11日卻傳出黃姓男學生傷勢過重，晚間宣告死亡。



學生口角衝突 高中生遭刺倒地無意識

回顧案情，事發在今年9月24日下午4時許，據了解徐姓初中男生為新北某校通勤生，黃姓高中生則是住宿，因當時適逢中秋連假，黃姓男學生原訂前1日搭乘學校專車直達松山，不過他向家人表示想和同學出去逛一逛，才改搭乘巴士去瑞芳。

2026年9月，台灣新北市發生中學生持剪刀傷人事件。（TVBS新聞網授權使用）

目擊學生指出，搭巴士的過程中，黃姓男學生疑似認為徐姓男學生太吵，先是出言勸阻，雙方起了口角，下車後2人又在飲料店碰上，因排隊問題發生二次衝突。

事故現場地面留下血跡。（TVBS新聞網授權使用）

徐姓男學生一氣之下竟持旁邊麵線攤的利剪朝黃姓男學生頸部狠刺，導致他血流如注、當場倒地臉色發白。另一名學生目擊，手上染血邊撥打電話邊大聲求助，還有一名熱心女店員見狀，趕緊上前按壓脖子止血。

緊急手術住進ICU 1個多月後病情惡化

當時警員和消防員獲報到場時，發現黃姓男學生已無生命跡象，緊急將人送醫搶救。黃男於事發當晚進行手術、後來穩定轉入深切治療部持續觀察中。

事隔1個月多，黃姓男學生的傷勢卻惡化，因剪刀刺中他的頸部主動脈及左鎖骨下動脈，病情未有好轉，基隆長庚醫院於11日晚間10時許宣告死亡。

台灣警方到場拉起封鎖線。（TVBS新聞網授權使用）

涉案初中生自首 裁定收容台北少觀所

而徐男案發後，自行前往瑞芳派出所自首，警方隨後將他帶往案發現場確認位置及事發經過，再帶回派出所偵辦。徐男接受警詢時情緒平靜，家長也到場陪同作筆錄，訊後依殺人未遂罪嫌移送基隆地方法院少年法庭審理，後裁定收容台北少觀所。

徐姓中學生自首後被警方帶回現場。（TVBS新聞網授權使用）

黃姓學生的母親當時在醫院受訪時，質疑徐姓少年「自首就能減刑責嗎？玩弄法律避責？」隨後新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑也一起到醫院探視，黃姓少年的父親也說，法律如何就應該要如何，不是自首就沒事，兒子當時一路都傳LINE和他報行程，沒想到會因這樣的事遇害。

原本預計明年1月就要學測，當時學校也提及黃姓學生預計參加，校長祈願他早日康復，先恢復最重要。如今黃姓男學生宣告不治，讓家屬、師生們都相當哀痛。

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