休班女警遇持刀男　推開10歲兒子捨命力戰險被割頸動脈　縫30多針

綜合內地媒體報導，這名女警王妙麗於1月3日晚間，牽著10歲兒子準備前往商場，卻在街頭目睹2名男子發生激烈推打，其中一人突然掏出刀具。

河南省漯河市一名女警，休假期間帶兒子到商場逛街，竟遇到街頭行兇，她奮不顧身徒手奪刀制止，但臉部、頸部受傷，脖子差一點砍到動脈，兒子驕傲表示母親非常勇敢。（微博@頂端新聞）

休班女警突遇歹徒行兇 推開兒子奮不顧身徒手奪刀制止 頸動脈險遭刺穿：

王妙麗見狀立即大喝：「我是警察！把刀放下！」之後徒手衝向持刀男子。

報導指出，對方見狀揮刀猛刺，王妙麗在奪刀過程中遭劃傷，仍一腳踢落凶器，之後對方試圖騎車逃逸，但她緊抓車身不放，直到感覺頸部「熱熱的」，才驚覺自己受傷。王妙麗回憶：

感覺到流血後，我捂著脖子不敢鬆，不知道傷到哪裡了……差一點就傷到動脈，是有點後怕，但我不後悔。

經送醫檢查，她左側臉頰、耳部及嘴唇多處被刀劃傷，最深傷口約1公分、最長近5公分，醫師為其縫合30餘針。全程目睹母親英勇行為的10歲兒子雖心有餘悸，但驕傲表示：

我媽媽一腳就把那個人的刀踢掉了，她真的很勇敢！

