有片｜高雄驚爆隨機斬人　男子持雙刀沿路揮斬　受傷路人險遭割喉

台灣高雄市阿蓮區5月26日傍晚驚傳男子持鐮刀沿路揮舞、喊叫，並造成一名準備買飲料的31歲無辜男子遭砍傷，湖內區警方出動多方警力擴大搜捕，晚間8時許接獲民眾提供資料，發現疑犯疑似跨區逃竄至岡山區，岡山警方也出動圍捕，順利將人逮捕歸案。



湖內警方表示，5月26日下午5時22分許接獲報案，指稱阿蓮區中正路與和平路口一間飲料店前發生傷人案件，涉案男子當時騎單車行經現場，手上卻拿著兩把鐮刀不斷揮舞，一路上還大聲喊叫，疑似情緒相當不穩定。

台灣高雄市阿蓮區出現鐮刀怪客，當街攻擊無辜民眾，造成一人受傷。（圖/聯合新聞網授權使用）

隨機斬人畫面曝光 受害者手部虎口遭劃傷：

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當時，一名31歲的民眾剛好下車準備前往購買飲料，不料一抬頭驚見該名男子的鐮刀已經逼近身邊，甚至直接往頸部上抵，情急之下本能伸手阻擋，過程中導致手部虎口不慎遭到鐮刀劃傷。

救護人員接獲報案趕抵後，立即協助處置被害民眾傷口，僅為輕微劃傷，並無生命危險。

由於疑犯持刀在街頭揮舞並傷人，引發地方恐慌，警方對此高度重視，立即動員大批警力展開擴大搜尋，並沿途調閱周邊監視器畫面，誓言在最短時間內將人逮捕歸案。

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不過就在晚間8時40分許，有熱心民眾向警方提供關鍵情報，在岡山區公園西路一帶，發現一名形跡可疑的男子，特徵與該名阿蓮鐮刀男高度吻合，湖內警分局接獲情資後，立即與岡山警分局組成聯隊、跨區指揮線上優勢警力前往搜捕。

兩分局警力合圍搜查後，果不其然在高雄市岡山區柳橋西路一處大型超市前，赫然發現該名涉案疑犯，警員見狀隨即一擁而上將其壓制制伏，並當場帶返派出所進行深入調查，至於該名男子的詳細作案動機、是否有精神狀況不穩及相關涉犯法條，仍待警方進一步漏夜偵訊釐清。

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