大阪駭人雙屍案　母女分別遭狂刺10多刀慘死　揭兇手為女兒前男友

日本大阪府和泉市發生一宗駭人聽聞的命案！4月8日，一對母女被發現陳屍在公寓內，兩人全身均有超過10處以上的刀傷，倒臥血泊死狀悽慘。



警方1日逮捕死者之一、女兒的前男友，他認罪持菜刀作案。

大阪和泉市一對母女各被刺10多刀慘死，警方1日逮捕女兒前男友，他承認作案。（YouTube@ANNnewsCH）

受害者、疑犯、現場照片及更多當地報道畫面：

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前男友作案手段兇殘

綜合《TBS News》、《讀賣新聞》報道，死者分別是76歲母親村上和子、41歲女兒村上裕加，兇手則是51歲無業男子、村上裕加的前男友杉平輝幸。

警方表示，杉平輝幸已經承認犯罪，供述：

我用隨身攜帶的菜刀，多次刺向頸部和其他部位，將她刺死。

調查人員表示，村上和子和村上裕加的頸部、頭部和背部均有超過10處刀傷和割傷，村上裕加的臉部還有被毆打的痕跡。

警方表示，8日凌晨案發現場附近的監視器畫面拍到一名徘徊者，利用系統比對分析監視器錄影，追蹤嫌疑人後鎖定杉平輝幸。

杉平輝幸（右）曾與村上裕加交往。（YouTube@ANNnewsCH）

警方表示，目前僅知悉杉平輝幸曾與村上裕加交往，正在調查兩人之間是否有任何爭執。

此外，過往也沒有村上母女的報案或跟蹤通報等紀錄，杉平輝幸的作案動機及其他細節，仍待調查釐清。

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