7000公斤大陸大閘蟹在台檢出二噁英超標！｢世紀之毒｣為一級致癌物

台媒《聯合報》報道指，台灣衛福部食藥署10日（周二）公布，當地業者報驗一批由中國大陸進口俗稱大閘蟹的「中華絨螯蟹」檢出「二噁英」（Dioxin）每克濕重4.1皮克，超過法規上限3.5皮克，高達7000公斤需全數退運或銷毀。



一批中國大陸向台灣進口的大閘蟹被檢出二噁英超標，共7000公斤產品必須在邊境退運或銷毀。（台食藥署）

報道又指，台食藥署針對中國大陸的大閘蟹採逐批查驗，抽驗比例為100%。

甚麼是二噁英？

二噁英常被稱為「世紀之毒」，被聯合國列為一級致癌物。據香港食物安全中心，二噁英是一組多氯性芬香族化合物，既可以從天然途徑釋出，亦會透過工業活動以副產品的形式產生，例如在冶煉金屬、製模或燃燒含氯的有機化學品 （如塑膠）時，均會產生二噁英。這種有毒物質，不易被分解，一旦產生，往往持久地存在於環境中，歷久不散，並易於在食物鏈內聚積。

各種二噁英化合物的毒性不一，毒性最強的是 2, 3, 7, 8- 四氯二苯並對二噁英（TCDD）。

二噁英對市民健康的影響？

香港食物安全中心指，二噁英是脂溶性的，不易分解，因此多積聚在脂肪組織，並沿食物鏈由植物到動物，再由動物到人類逐漸富集。人類會透過食物、食水、空氣和皮膚接觸等途徑攝入二噁英。其中食物是最主要的來源，佔九成以上的比例。脂肪含量較高的食物，例如肉類、家禽、海鮮、牛奶、蛋類及其製品，是人類攝入二噁英的主要膳食來源 。

香港食物安全中心指，人類如意外地攝入大量二噁英，可引致氯痤瘡 (一種皮膚病 ) 、皮膚出疹及變色等皮膚病和體毛過多。國際癌症研究機構已把TCDD列為人類的致癌物。長期攝入二噁英會牽涉到免疫系統、生殖功能、內分泌系統及發育中神經系統的損害，一些研究亦發現二噁英與人的糖尿病、甲狀腺功能異常和心臟病有關 。