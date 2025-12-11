喬任梁父親食大閘蟹中毒送醫一度病危　專家：死蟹2小時增菌22%

12月7日，內地已故男星喬任梁的爸爸在社交平台發布短片，自述食用了10隻大閘蟹（8隻為死蟹）中毒住院，醫生評估後曾下發「病危通知書」。有專家警告，若大閘蟹死亡超過2小時，菌落總數可增加22％，食用極其危險。



冬季是食蟹旺季。（視覺中國）

綜合內媒報道，內地男星喬任梁2016年因抑鬱症去世，享年28歲。作為家中獨子，他留下高齡的父母二人相依為命。

近日，喬父因捨不得丟掉家中已存放三天的大閘蟹，在食用後出現食物中毒症狀，發燒入院。就診記錄顯示，喬父被診斷為腹瀉、急性腸炎、應急性胃炎、腹腔感染等多種病症。

喬父被診斷為腹瀉、急性腸炎、腹腔感染等多種病症。（抖音：@高彩萍和喬老爺）

喬父稱起初病情有好轉，但後來再次發高燒，不得不入院接受進一步治療，醫生坦言，「情況挺嚴重」。喬父告訴內媒記者，「醫院還下了『危重通知書』，差點患上了敗血症，在鬼門關走了一遭」。短片中的喬父躺在病床上，顯得十分虛弱。

上海市浦東新區人民醫院急診與重症醫學科醫生陳昊妤對此表示，「大閘蟹生長於淤泥環境，為雜食動物，體內存有大量細菌」。

上海海洋大學教授陳舜勝專家指出，蟹體內有一個稱為「砂囊」的器官，活着時可以抑制這些細菌和毒素。然而，一旦螃蟹死亡，砂囊便會破損，導致其中的細菌和毒素迅速擴散至肌肉組織並大量繁殖。這個過程會產生有毒物質（如組織胺，Histamine），經過高溫烹煮也無法消除。

喬父自稱吃了8個死螃蟹。（抖音：@高彩萍和喬老爺）

大閘蟹在死亡超過2小時後 菌落總數可增加22%

大閘蟹在死亡超過2小時後，菌落總數可增加22%，食用風險極高。成人攝入50mg/kg組胺即可出現中毒症狀，輕則頭痛、噁心、嘔吐、皮膚紅疹，重則出現呼吸困難、心悸、血壓驟升，甚至危及生命。

冬季是食大閘蟹的旺季，專家提醒大眾禁止食用死蟹，最佳食用方法是現買現做。另外，存蟹時可以用濕潤毛巾覆蓋蟹身，置於0℃-4℃環境中，可保存2-3天，每天檢查存活狀態，不能將蟹泡在水中冷藏。煮熟的螃蟹拆肉裝入密封盒，-18℃冷凍可保存1個月，再次食用時需蒸透。

營養科專家建議，老年人消化與免疫功能較弱，每次食用量建議不超過1隻。