山姆售「黃金大閘蟹」涉嫌侵權　非遺傳承人：連細節都一比一復刻

「從來沒想到過，我們傾注心血打造的『黃金大閘蟹』居然會被盜用」，江蘇省級非遺傳承人、國家一級技師吳文勝近日在社交媒體發帖怒斥，張家港山姆會員店開業首日（10月20日）推出的509克「黃金大閘蟹」，外觀、結構、吸鐵石位置乃至蟹絨走向，與其原創作品幾乎完全一致，僅克重「縮水」近200克，售價超50萬元。



27日，內媒《揚子晚報/紫牛新聞》報道，吳文勝已於10月21日正式維權，張家港市版權局當日介入。目前，涉事產品已全部下架退貨，源頭指向深圳水貝市場一家珠寶公司。山姆方面回應記者稱，已向市場監督管理局提交供應商全套材料，法務正在研判侵權與否，「為避免爭議，先行下架」。



10月20日，張家港山姆會員店盛大開業，一款重達509克的黃金大閘蟹擺在顯眼位置，成為當日「鎮店之寶」。次日凌晨，吳文勝收到好友轉發的開業影片，畫面中那隻「栩栩如生」的金蟹讓他瞬間「懵了」。

吳文勝收到的相關影片。（揚子晚報）

「朋友發消息問我，是不是最近和張家港山姆有合作，我當時整個人都懵了」，吳文勝立即聯繫影片發布方核實，山姆最初回覆「作者並非吳文勝」。吳文勝當即提供版權證書等材料，經比對，發布方確認疑似抄襲，隨即在文案中補充其為原創者。

事主發文稱山姆「黃金大閘蟹」涉嫌侵權。（揚子晚報）

10月21日下午，吳文勝趕赴張家港山姆超市，撥打12345熱線並報警。執法人員佩戴執法記錄儀進入賣場，對金蟹逐一拍攝。吳文勝說，執法儀畫面讓他更確定侵權，山姆版金蟹不僅外形相同，連蟹殼可開合、關節可活動、內置吸鐵石位置都分毫不差；其原創作品《縱橫四海》於2024年獲外觀設計版權，2025年追加12個細節保護，專門防範「細微改動」式抄襲，結果對方「連這12個細節都『一比一』復刻了」。

執法人員要求山姆提供供貨信息，對方出示的合作資料上赫然寫著「吳文勝」。吳文勝指自己一看就知道有貓膩，他發現，這份資料極可能是其2023年底售出一批金蟹時附贈的個人信息，別人不可能有備份。他又推斷，供貨商是在購得其正品後壓模澆築、縮減克重、批量生產，再流入山姆。

相關作品對比。（揚子晚報）

相關作品對比。（揚子晚報）

版權局隨後反饋：該批金蟹源自深圳水貝某珠寶公司，該公司並非自主設計，而是委託第三方製作，並冒用吳文勝之名。當局要求對方提供版權證明或早於吳文勝的設計稿，僅獲口頭「稍後發送」，至今無下文。

吳文勝強調，螃蟹題材古已有之，任何人可創作；但其《縱橫四海》結構創新、工藝複雜，受版權法保護，非刻意模仿，難以一模一樣。該作品2022年啟動設計，2023年完成首展，2025年入藏蘇州博物館；創作過程曾由CCTV-2專題記錄。其代表作《破而後立 涅槃重生》永久入藏中國美術館。

吳文勝作品登記證書部分內容。（揚子晚報）

《縱橫四海》作品登記證書。（揚子晚報）

10月27日，山姆相關負責人向記者表示，所有供應商材料已提交市監局，法務研判中。為避免爭議，產品已下架。對於採購審查流程，其稱「有內部流程」，但不便透露。該負責人私下稱「應無侵權」，但強調以官方結論為準。

張家港市委宣傳部業務科室工作人員向記者確認，版權局已介入，正推進溝通處理。

浙江鐵券律師事務所高級合夥人張永輝分析，若侵權成立，深圳水貝珠寶公司作為直接仿製方承主要責任；山姆若未盡合理審查義務，需承連帶責任。建議吳文勝固定銷售記錄、宣傳資料，形成完整證據鏈後，可向法院起訴，要求停售、賠償。

近年，「Labubu」、「哪吒」等IP金飾頻遭仿製，此案或成行業警醒。對此，張永輝指出，2025年新版知識產權司法解釋施行後，設計類產品版權保護更嚴，黃金市場亟須提升原創意識。