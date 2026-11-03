美國亞裔教授夫婦在家遭兒子槍殺　疑兇拒出庭被4名警察抬入法庭

俄亥俄州發生一起令人震驚的家庭命案。一名在大學任教近30年的亞裔藝術教授，與妻子被發現雙雙慘死家中，兩人身上均有多處槍傷。嫌疑人竟然是教授自己31歲的兒子。



在首次出庭時，這名嫌疑人上演了令人瞠目結舌的一幕：他拒絕自行走進法庭，最終由4名警員抬進審判庭，身上的監獄制服褲子甚至滑落至腿部，露出內褲。面對法庭攝像機，他還出現了哭泣、露出笑容等反常表現。

遇害奧柏林學院教授Pipo Nguyen-Duy。（Oberlin College Allen Memorial Art Museum）

遇害亞裔教授夫婦的疑兇兒子在庭上表現出反常的一幕：

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這起案件發生在俄亥俄州克利夫蘭附近的奧柏林市（Oberlin），遇害者是64歲的奧柏林學院（Oberlin College）藝術教授皮波阮維（Pipo Nguyen-Duy），以及他的56歲妻子 Thi Tran Phong。被控殺害兩人的嫌疑人是死者教授31歲的親生兒子Asia Nguyen-Duy，來自俄勒岡州阿什蘭市（Ashland）。

10月28日星期三上午接近9點，奧柏林警方接到報告，稱奧柏林學院音樂學院附近的一處停車場內，有一輛汽車起火。

警員趕到現場後，發現車內的佈置十分異常。根據警方調查，這輛車的車窗被木板封住，後座竟然安裝了一台燒木柴的爐子，車頂還伸出一根自製煙囪。警方在車內發現錢包、護照、行李箱、鑰匙、散落的彈藥，以及一把格洛克（Glock）手槍的包裝材料。

調查人員確認，這輛汽車屬於31歲的 Asia Nguyen-Duy。

大約一個多小時後，警方在附近的Shipherd Circle一帶找到嫌疑人，並將其拘捕。

與此同時，警方前往嫌疑人父親的住所調查。上午10點30分左右，警員強行進入這棟住宅，發現屋內兩人已經死亡。64歲的教授Pipo Nguyen-Duy倒在一樓，而56歲的妻子Thi Tran Phong則被發現死在臥室內。兩名死者身上都有多處槍傷。

原本平靜的大學城，突然發生一起教授夫婦雙雙遇害的重大命案。

隨着調查展開，案件又出現了令人費解的細節。

住在附近的居民Greg Porson告訴當地媒體News 5 Cleveland，事發當天，他正在遛狗，突然看到一名男子從汽車裏出來。這名男子看起來非常狼狽，渾身濕漉漉的，情緒也顯得十分不安。Porson認為，此人就是後來被警方逮捕的嫌疑人。

據他回憶，對方突然向他求助，希望他能開車送自己去圖書館。理由竟然是要「逃離這個邪教組織」（escape this cult）。嫌疑人還要求鄰居幫忙拍攝一段影片。

Porson覺得情況不對勁，沒有答應對方的要求，而是選擇離開。但這段奇怪的遭遇，後來成為案件調查中的重要線索。

檢察官在法庭上透露，警方掌握了一段影片，嫌疑人在影片中似乎承認自己實施了殺人行為。根據檢方描述，嫌疑人在影片中一方面聲稱自己正在逃離邪教組織，另一方面又表示：

所有事情都是我自己決定做的，我承擔全部責任。

檢方還指出，警方找到嫌疑人時，其身上有血跡和抓傷。

10月29日星期四，嫌疑人在俄亥俄州出庭。然而，庭審尚未正式開始，就出現了一幕十分罕見的場景。

根據現場影片，嫌疑人拒絕自行走進法庭，幾名警員只能合力將其抬進審判庭。四名警員分別控制其身體和四肢，費力地將其搬運到指定位置。

在這一過程中，嫌疑人腳上沒有穿鞋，監獄制服褲子滑落到腿部，內褲直接暴露在外。現場畫面十分混亂。

嫌疑人的額頭上還寫着三個反向字母「EBK」，但這些字母究竟代表什麼，目前沒有得到確認。

進入法庭後，嫌疑人面對攝像機時，時而表現出哭泣的樣子，時而又露出笑容，行為引起媒體關注。

據報道，嫌疑人自我認同為非二元性別人士（Non-binary），要求他人使用英文中的they/them代詞稱呼自己。嫌疑人此前曾使用Daniel Jones這一姓名，目前使用Asia Nguyen-Duy。

檢方對其提出6項謀殺罪名、4項重罪襲擊罪名，以及1項篡改證據罪名。

法官將嫌疑人的保釋金設定為300萬美元，目前仍被關押在洛雷恩縣監獄（Lorain County Jail）。

這起案件中，最令人惋惜的，是遇害教授Pipo Nguyen-Duy的人生經歷。根據奧柏林學院公布的個人履歷，他出生於越南，13歲時以政治難民身份移民美國。在越南生活期間，他曾參加全國性的乒乓球比賽。

遇害奧柏林學院教授Pipo Nguyen-Duy。（Oberlin College）

來到美國後，他的人生經歷十分豐富。

他曾在印度短暫修行，成為佛教僧侶，後來返回美國，在明尼蘇達州卡爾頓學院（Carleton College）求學。此後，他還曾在紐約市擔任酒保和夜總會經理。最終，他選擇投身藝術創作，並獲得新墨西哥大學的藝術碩士學位。1998年，他加入俄亥俄州的奧柏林學院，開始教授視覺藝術，至今已接近30年。

作為攝影藝術家，他的作品受到藝術界認可，並於2011年獲得著名的古根海姆獎學金（Guggenheim Fellowship）。這項榮譽旨在支持在藝術、科學和人文學科等領域取得傑出成就的創作者和學者。

奧柏林學院在教授遇害後發表聲明，對他的去世表示深切哀悼。

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