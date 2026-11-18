台灣女星「白白」白馨儒今年5月退出加入14年的民進黨後，16日稍早在FB發文痛批當前台灣社會充滿撕裂與對立，感嘆只要質疑政府施政就可能遭到圍剿與貼標籤。



白馨儒在FB指出，台灣是言論自由的地方，但如今民主卻彷彿變成只要提出執政黨問題、質疑施政，就會被圍剿、貼標籤，甚至被扣上中共同路人、臥底等帽子。她質疑：「難道要支持同一種顏色，才叫愛台灣嗎？」白馨儒強調，愛台灣不應有顏色之分，真正的民主社會應容納不同意見、允許公開討論，不論支持哪一黨，都應保有獨立思考與監督政府的能力。

台灣女星「白白」白馨儒今年5月退出加入14年的民進黨後，16日在FB發文痛批當前台灣社會充滿撕裂與對立。（FB@白馨儒(白白)）

面對選情升溫，白馨儒表示選舉並非只為輸贏的政治遊戲，而是人民選擇把未來交給誰管理，選舉結束後生活才是真正的開始。她直言人民不能永遠活在政治人物創造的夢幻泡泡裡，呼籲執政者與其每天忙著造神、製造政治聲量，更應把心力放在人民真正需要的事情上，提供穩定生活、合理政策與完善的社會安全網。

白馨儒進一步列舉多起社會事件，包括凸顯兒童保護與照顧監督機制的「剴剴案」、江祖平公開指控涉及三立電視台高層之子的性侵及偷拍事件、今年9月24日發生並於11月11日搶救無效離世的新北17歲高中生遭同校14歲學生攻擊案，以及受害者家屬仍持續為校園安全、反霸凌與少年司法制度改革努力的土城楊承勳割頸案。她質疑這些悲劇背後，兒少保護與校園安全網是否完善、被害者權益是否獲得保障，強調人民需要的是長久且有感的改變，而非新聞熱度退去後的短暫政治表演。

台灣女星白馨儒（FB@白馨儒(白白)﻿）

文末，白馨儒重申政黨不該凌駕於人民之上，呼籲各界不要把不同意見當成敵人、把批評當成抹黑，或動輒用政治標籤將社會議題變成藍綠對立。她期盼有一天台灣人不必先確認對方支持什麼顏色才能坐下說話，可以立場不同但不彼此仇視，共同保有監督政府的權利，靠理性、包容與責任感讓台灣更好。

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