台北市長選戰│林夕狂轟蔣萬安｢執行力如鬆螺絲｣　 力撐沈伯洋政見

台灣九合一選舉即將登場，爭取連任的國民黨籍台北市長蔣萬安與民進黨籍候選人沈伯洋的對決備受關注。



移居台灣逾十年、已取得台灣公民身分的香港「詞神」林夕，11月14日首度開通社交平台Threads並接連發文，將矛頭直指蔣萬安。他質疑蔣萬安的毛孩政見涉嫌抄襲民進黨候選人沈伯洋，並狠批蔣萬安三年多來的執行力「恰如鬆掉的螺絲」，同時力挺沈伯洋提出的「市民大道縫合」構想。



樂壇著名填詞人林夕。（資料圖片）

批市府執行力螺絲鬆脫

據《聯合新聞網》、《自由時報》，林夕在貼文中以「振聾發聵」開頭，直指沈伯洋先在大安森林公園詳細論述毛孩政策（寵物友好政策），蔣萬安隨後在公辦政見會上卻「抱起了毛孩當寶貝」，大酸「抄襲果然是最高致敬」。

2026年10月，沈伯洋掃街拜票。（facebook@沈伯洋）

蔣萬安在政見會上抱起狗隻。（台北市政府官網）

他同時翻出基泰大直案，批評台北市府執行力「持續地砸在大直基泰荒廢的停車場」，反問這是否也算「掌握中、一直推進的政績」。

沈伯洋提出「市民大道縫合」構想，（指透過空間設計，把被高架道路割裂的台北市南北街區重新連接起來），針對該藍綠激烈交鋒的議題，林夕透露自己11年前就住在市民大道旁生活，當時生活機能極少跨越高架橋以北，「物理距離只有數字，心理門檻卻活生生地、抽象而又實在」。

他以東京為例反問：「走在東京版的市民大道怎麼就沒有這種負擔呢？」並質疑候選人提出改善方案，為何只換來執政團隊的冷嘲熱諷，「這種態度只為了製造仇恨嗎？」

民進黨籍台北市長候選人沈伯洋提出，透過空間設計，把被高架道路割裂的台北市南北街區重新連接起來。（沈伯洋競選專頁）

蔣萬安：具體指出問題才能回應

對於林夕的批評，蔣萬安15日回應稱，不確定林夕指的是哪個部分抄襲，「任何的評論還是要具體的指出問題，我們才能具體的回應」。他並強調，對沈伯洋政見的挑戰都是拿出確切數字和具體質疑，例如市民大道橋下做廊帶的空間大小、噪音、車流量等問題。

移居台灣逾十年、已取得台灣公民身分的香港「詞神」林夕，11月14日首度開通Threads並接連發文，將矛頭直指台北市長蔣萬安。（沈伯洋、蔣萬安FB）

沈伯洋：藍營炒作太過頭

沈伯洋則表示，自己有稍微看過林夕的貼文，認為林夕在台北市生活過，可能對其團隊提出的部分政見有所認同；他同時反控蔣萬安陣營近日拿「縫合」話題不斷開玩笑，「可能有些人也覺得有點太超過」。