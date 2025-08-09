天津OL應酬喝醉遭老闆撿屍　鄰近房客錄下鐵證　判公司須賠121萬

內地天津市先前發生一起性侵事件，一名崔姓女子陪同王姓老闆到杭州出差，怎料應酬後喝醉酒，竟遭老闆抱進酒店房間內性侵。



所幸隔壁房客聽見聲響後，立即走出房門、拿起手機錄影，拍下了關鍵鐵證，色魔老闆不僅被判入獄，公司還須賠償111萬元人民幣（折合約121萬港元）。

天津市先前發生一起性侵事件，一名崔姓女子陪同王姓老闆到杭州出差，怎料應酬後喝醉酒，竟遭老闆抱進酒店房間內性侵（微博@浙江經視）

綜合陸媒報導，崔女是某汽車核心零件製造商的銷售總監，2023年9月間她陪同王姓老闆，前往浙江杭州出差、宴請客戶，沒想到喝醉酒以後，竟被王男抱進酒店房間、遭到對方性侵。

在受到侵犯的過程中，崔女察覺有異，因此不斷反抗，並且大喊不要。隔壁的房客聽見巨響以後，立即走出房門，並且對著王男的房間門口拍攝，清楚拍下了崔女反抗的聲音。

後續崔女與王男對質，對方卻辯稱「是在汙衊」，還罵崔女不知好歹，氣得她報警處理。警方獲報後展開調查，檢察官也開始逐幀排查監視器畫面，以確保不遺漏任何線索。

經過法院審理，由於監視器畫面明顯拍下崔女醉酒、被抱進房間的畫面，加上隔壁房客的錄音、證詞等證據，法官最終判王男4年有期徒刑。

此外，由於崔女是在出差期間遭到侵犯，她認為自己是工作的原因遭受傷害，因此申請工傷認定、仲裁申請。最終天津市津南區人力資源和社會保障局認定，崔女遭受性侵屬於工傷，裁判該公司需支付111萬元（折合約121萬港元）。

