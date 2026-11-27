台灣新北市蘆洲區2間護理之家爆發疑似凌虐致死案，檢警於11月24日兵分多路搜索，帶回包含兩家機構同一位實際負責人在內共8名被告，25日下午全數移送新北地檢署複訊。



檢警在11月中旬相驗2名病患遺體時，發現案情不單純。其中一名死者外觀雖無明顯外傷，卻在鞋底藏有遺書，內褲上也寫下遺言，內容疑似揭露機構超收病患、照護不當及遭受虐待等情事。這項發現讓檢警懷疑死者可能因不堪長期凌虐痛苦而輕生，遂進一步追查機構內部狀況及病患死亡原因。

台灣新北市蘆洲區2間護理之家爆發疑似凌虐致死案。（新北地檢署）

疑似虐待致死案件的關鍵線索

據調查，這2間護理之家雖登記在案，但實際負責人為同一人。檢警懷疑該負責人利用合法機構作為掩護，讓其他數家未合法登記的安養機構超收上百名病患。疑因收容人數過多，導致照護品質不佳，甚至傳出凌虐病患情事。檢警目前持續擴大調查，釐清機構經營、收容人數及病患死亡相關事證。

台灣新北檢警懷疑該負責人利用合法機構作為掩護，讓其他數家未合法登記的安養機構超收上百名病患。（新北地檢署）

根據《ETtoday新聞雲》報導，25日下午，2間護理之家的實際負責人移送新北地檢署複訊時，面對記者詢問是否虐待病人時，兩人都不發一語。但下車時卻不斷對著開車的辦案人員稱讚「哇你超厲害的」、「開車這麼厲害」，記者在一旁追問「有沒有虐待病人」、「有沒有想說明的」，但她全程沒有回應，隨後進入地檢署接受檢察官複訊。

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後續處置與衛生局態度

新北市衛生局表示，目前檢方持續偵辦中，市府將全力配合檢警調查。若查有違反精神護理機構相關法規情事，將依違規情節處辦，最重可廢止機構開業執照。

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