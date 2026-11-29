2026年台灣九合一選舉於11月28日投開票，全台22縣市執政版圖出現劇烈洗牌。根據中央選舉委員會（中選會）計票結果，國民黨拿下11席縣市長、民進黨10席、無黨籍1席；六都方面則由藍綠各拿3席，結果與民調差距頗大。



2026年台灣九合一選舉於11月28日投開票，全台22縣市執政版圖出現劇烈洗牌。六都方面則由藍綠各拿3席，結果與民調差距頗大。（01製圖/盧詩文繪製）

2026年台灣九合一選舉於11月28日投開票，全台22縣市執政版圖出現劇烈洗牌。六都方面則由藍綠各拿3席，結果與民調差距頗大。（01製圖/盧詩文繪製）

而在六都戰場上，選前民進黨力推「洋流」造勢，氣勢一度向雙北蔓延，但最終選舉結果顯示，國民黨守住台北市（蔣萬安）、新北市（李四川）與桃園市（張善政）三都，保住北台灣核心地盤；民進黨則守住台南市、高雄市，並在台中市由何欣純勝出，結束國民黨在台中8年執政，實現政黨輪替。

何欣純競選總部。（YouTube）

就全台22縣市整體局勢而言，國民黨從選前較高席次滑落至11席（含北北桃、基隆市、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣及澎湖、金門、連江等離島），並與無黨籍連任的新竹市長高虹安形成合作與影響力網絡；民進黨則大幅擴張至10席，在台中市、新竹縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣及雲林縣等地取得翻轉或突破（其中雲林縣票數極為膠著，選情高度緊繃）。

台灣九合一地方選舉結果。（01製圖/盧詩文繪製）

台灣歷年九合一地方選舉和台灣大選藍綠版圖變動。（01製圖/盧詩文繪製）

順利連任的台北市議員詹為元受訪時坦言，選前看到多家民調顯示差距或趨勢時，其實也對「洋流」效應感到憂心。他認為，選後各界更應檢討的是如何解讀民調——包括抽樣結構、加權方式與表態率變化，而非只盯著單一數字或漲跌幅度，這對選民與政壇都是重要功課。

順利連任的台北市議員詹為元受訪。（Nick攝）

張鈞凱解析選戰密碼：民調落差、台中失守與2028變數

針對民調失準、勝負歸屬及對2028年大選的牽動，選前精準預測國民黨能保住雙北的台灣時事評論員張鈞凱接受《香港01》專訪指出，選戰中後期「洋流」聲勢竄起，使民進黨支持者在民調中表態意願明顯提高，國民黨與民眾黨支持者則相對較不願表態，造成部分民調幅度與開票結果落差；尤其雙北最終結果顯示，街頭與同溫層聲勢不能直接等同於得票，投票率與基本盤歸隊才是關鍵。

沈伯洋的支持者。（Nick攝）

談及沈伯洋在台北市落敗是否代表「洋流失敗」，張鈞凱認為不能一概而論。台北市本就偏向藍大於綠的結構加上候選人條件，在台北勝選難度原本就高，最終回歸基本盤對決；但他指出，「洋流」帶動綠營動員氛圍後產生外溢效應，向中南部擴散並推升綠營氣勢，在台中市翻盤與中南部動員上發揮了推波助瀾的作用。

沈伯洋的支持者。（）

在期中考勝負評估上，張鈞凱分析，國民黨若不計入台中，部分艱困或初選整合受阻的縣市（如宜蘭、新竹、彰化）失利在某種程度上符合預期，但關鍵在於丟掉台中、六都少了一都，國民黨必須承擔相應政治責任；民進黨則整體席次明顯成長，並在台中與中南部斬獲頗豐，但在政治中心台北市未能攻下，顯示「洋流」在首都仍有天花板。

台灣九合一選舉・一片看清｜沈伯洋蔣萬安對決 街訪台北民眾心聲

他也提到，沈伯洋在兩岸議題上的高度爭議性與標籤化攻防在台北引發部分選民疑慮，但從整體版圖擴張來看，民進黨內部與賴清德陣營可能將此次結果視為對現行路線的肯定，後續走向2028年，兩岸互動空間恐進一步緊縮。

展望2028年，張鈞凱認為國民黨潛在人選將面臨重新洗牌。台中失守對盧秀燕與江啟臣等代表性人物造成重挫；他指出，當國民黨在親美、軍購或安全論述上與民進黨趨近，卻未能提出清晰且具說服力的兩岸新路線時，容易削弱自身差異化優勢，未來如何整合黨中央「九二共識」路線與黨內不同派系，並提出具說服力的兩岸和平與交流想像，將是最大考驗。

台中失守對盧秀燕與江啟臣等代表性人物造成重挫。

此外，張鈞凱提醒，不能簡單把年輕族群等同於「洋流」或過去的政治動員模式，不少年輕選民認為藍綠政治語言與治理想像都顯得傳統，而國際局勢與全球反戰、降溫與尋求和平的思潮，也正影響新世代世界觀。

至於民眾黨選票流向，張鈞凱指出，民眾黨在經歷柯文哲司法與政治風波後處於重整期，但在黃國昌與柯文哲強力固守雙北、呼籲支持者不要流向綠營的動員下，雙北「小草」（民眾黨支持者）在關鍵時刻有所歸隊；不過在部分縣市（如新竹縣）若合作模式未充分尊重民眾黨意願，也會引發反彈。

柯文哲面帶微笑步入法庭。（中時新聞網）

他認為，從雙北與地方經驗來看，「藍白合」是否順暢、能否建立互信，將直接牽動2028年選戰格局，若整合受挫甚至走向分裂，在野陣營要在2028年挑戰執政黨將更加艱難。