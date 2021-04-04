台鐵出軌｜網民揭台司機駕駛惡習　日本專家：隧道狹窄致傷亡慘重

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-04 17:03

台鐵408次太魯閣號上周五（2日）在清水隧道前，因撞上滑落斜坡的工程車出軌，事故造成48人罹難，逾百人受傷。據了解，太魯閣號的原型為日本JR九州885系列車，該型列車在日本投入營運21年，但從未造成死亡事故。

太魯閣號全稱太魯閣自強號列車，是台鐵2008年從日本引進的TEMU1000型傾斜式電聯車，設計源自日本的JR九州885系電聯車，由日立製造所笠戶事業所承造。

事後，不少日本網民在日本「2ch」、「5ch」討論版上留言稱「怎麼又是日本製造的列車？」，甚至出現「台灣發生出軌事故的列車，是日本製的」的討論，暗示出軌事故與車輛設計有關。

一名在日本擔任貨車司機的網民表示，根據Google街景畫面，肇事工程車在滑落邊坡前並未放置輪擋，也沒有使用任何物品防止車輛滑動，反觀日本貨車司機停車時，一定會在輪胎旁放置輪擋避免輪胎移動，而台灣司機並無類似習慣。

他又稱，自己在日本駕駛學校受訓時，正常停車應該是打R檔、熄火、拉手煞車掣、在前輪放置輪擋，如果有做好上述步驟，就算車輛停在斜坡也不會滑動。他批評，歷任政府除了震怒、悲傷、遺憾之外，根本沒有嚴格規定司機遵守上述步驟，坦言再多的震怒、遺憾、難過都是沒有用。

日本鐵道專家梅原淳分析，隧道空間狹小是造成本次事故傷亡慘重的主因。（中央社）

此外，日本鐵道專家梅原淳分析，隧道空間狹小是造成本次事故傷亡慘重的主因。他指出，由於只有一條路軌，兩側空間與內壁相當接近，列車受到撞擊出軌時直接撞上隧道內壁，因此比一般事故造成更嚴重的傷亡。同時，隧道空間狹小，加上通道受阻，令救援極為困難。

針對太魯閣號出軌造成重大傷亡一事，鴻海創辦人郭台銘認為，事故不能全怪台鐵，但政府要記取教訓，整頓鐵道的施工維修以及做好圍欄。他認為，鐵道的施工用地視為國防重地都不為過，建議台灣學習德國、日本等國家在軌道周邊設圍欄的工程管制作法。

（中央社／ETtoday／中時電子報）