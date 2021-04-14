台鐵出軌｜陽光網紅吳享宸火化　母見愛子帥臉完整還原擁抱修復師

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-14 12:47

台鐵408次太魯閣號49死事故，29歲網紅「心享事宸_韓德凱文森」吳享宸不幸罹難，事發至今邁入第12天，家屬13日上午舉行告別式，準備享宸生前最愛衣物，盼讓享宸在另一個世界依然能帥氣打扮，現場也有不少粉絲前來送享宸最後一程；另外，遺體修復團隊「76行者」發言人王薇君透露，為了修補享宸帥氣臉龐，團隊連側鼻翼的痣等細小細節也完整還原。

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吳享宸2日搭上408次太魯閣號，準備參加台東縣府舉辦的「來去駐台東」網紅徵選計畫，孰料，卻在途中發生意外，讓家屬悲慟不已。吳享宸告別式13日於花蓮殯儀館舉行，現場除了家屬外，也不少粉絲前來送享宸最後一程，享宸的哥哥、弟弟及妹妹分別捧著遺照及牌位，等待入殮，而享宸雙親見愛子最後容貌時，更是悲痛哭泣，場面相當哀戚。

吳享宸遺體入殮後，即移靈至慈雲山火化場火化，接著由高雄左營分局員警、社工一同陪家屬，將吳享宸骨灰帶回高雄老家，靈堂會設在住家，4月18日為公祭，地點在高雄市立殯儀館。

吳享宸哥哥稍早受訪表示，這段時間感謝外界給予的關心、協助，也謝謝76行者修復師們替弟弟完成修補容貌，另外，他也準備弟弟生前愛穿的衣服，盼弟弟帶著帥氣的容貌到另一個世界。

由於吳享宸事發當下頭部受損嚴重，修復師花費較長時間才完成修補；對此，遺體修復團隊「76行者」發言人王薇君透露，因享宸右側鼻翼有顆痣，修復師們便將這項微小細節也完整還原，而吳母看到愛子往日帥氣容貌，更是擁抱修復師，表達感動、感謝之意。

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