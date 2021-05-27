台灣疫情｜「若普篩病例不得了」　台官員：原以為對病毒有抵抗力

撰文： 衛城 最後更新日期： 2021-05-27 11:03

台灣各地新冠肺炎疫情嚴峻，本土案例連日以百位數增加，其中尤以新北市與台北市的疫情特別嚴重。台北市衞生局長黃世傑表示，台灣由於沒有進行普篩，目前看到的都只是局部的數據，如果全台進行普篩的話，「那個病例（數）是不得了的」。

台灣疫情再爆發後的台北（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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台北市府5月26日召開疫情記者會，黃世傑在會中提及，新冠肺炎疫情已經流行1年多，當然前半段台灣的情況不錯，所以都有時機慢慢等，「我們也以為台灣人對這個病毒有抵抗力，但這次馬上看到我們是很脆弱的」。

黃世傑接着以中國大陸、歐洲、美國、中南美和印度為例，稱病毒流行不管在哪都要好幾個月的時間，這種情況下，台灣未來是非常嚴峻，因為台灣現在多數人沒有施打疫苗。黃世傑指出，「台灣雖然目前有這些確診數，目前也沒有普篩，所看到的只是局部的一個數據，但可以了解到，台灣到處都有（病例），如果真的普篩的話，那個病例（數）是不得了的」。

黃世傑認為，台灣疫苗施打率低，如果可以拿到國際認證的疫苗，對全部民眾來講都是福氣，以美國、英國、以色列的經驗來講，打疫苗絕對是有效的，否則重症死亡率會越來越多、醫療量能也會崩潰，台灣就像乾草，火點下去，會燒多久？「這是很恐怖的事情」。