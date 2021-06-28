台添好運FB感謝柯文哲引罵戰　網民要脅罷買反遭嘲「綠共出征」

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-28 17:45

知名港式飲茶餐廳添好運日前在臉書粉專PO文，表示感謝柯文哲市長線上訂餐點支持；然而簡單一則感謝市長支持的文章卻引來部分網友留言「撻伐」，更揚言從此拒買。不過劇情再度翻轉，更多網友看見後紛紛留言「來朝聖1450（網軍）」、「添好運加油，看到1450生氣真棒棒，下禮拜訂起來。」

疫情期間餐廳無法內用，許多餐廳紛紛轉外賣拚生計，米芝蓮餐廳添好運也不例外，粉專26日下午發文貼出台北市長柯文哲在辦公室吃添好運外送餐點的照片，開心表示「這是小編第一次，看到市長辦公室。謝謝市長為餐飲加油打氣，午餐添好運。」

添好運在文章中接著說道煩悶的疫情需要好心情，「更要好好吃飯添好運」，並呼籲三級警戒尚未解除，民眾不要到處趴趴走。一則簡單的貼文卻在PO出後「被歪樓」，部分網友湧入留言，「先退讚了，從此不吃添好運，看到這個人就倒胃口」、「市長先做好疫調好嗎？」

添好運因為PO出和柯文哲市長有關的貼文被網友出征，其他人看到紛紛留言，「1450連這個都能出征」、「綠共出征 笑到往生」、「這樣也要出征真的是很垃圾！生意就已經很難做了還要互相為難 ，不仔細看還以為是小粉紅」，也有PTT鄉民看到，直接在站內發文「一看挖賽有夠精彩，因為和某北部市長的合作臉書發文，直接被某些族群出征。」不少人則是從推特來到粉專底下朝聖，「看了推文來看看小學生的表演」、「這週天天外帶～有笑有推！」

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