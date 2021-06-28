新冠疫苗｜聯亞二期期中報告稱無嚴重不良反應　將申請緊急授權

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-28 09:41

台灣聯亞生技開發股份有限公司公布其研發的新冠疫苗UB-612二期臨床期中報告，在安全性與耐受性部份顯示良好，並無嚴重不良反應，且中和抗體效價符合預期。聯亞表示，6月底將向台灣食藥署申請緊急使用授權（EUA），力拚在7月就能開打。

聯亞也表示，UB-612疫苗不需以超低溫冷鏈運送及儲存，比輝瑞/BioNTech等公司所開發之mRNA疫苗更具競爭優勢。

《聯合報》報道指 ，這次聯亞公布的UB-612分析結果，跟先前的高端疫苗一樣，都屬於二期臨床期中分析，因此數據同樣只有「安全性與耐受性」、「免疫生成性」兩種結果，沒有外界最關心的保護力多寡，而聯亞強調，真正的二期試驗解盲，時間點會在11月。

報道又指，聯亞與高端5月底與台灣政府簽署500萬劑預購合約後，日前已經將量產的28萬劑疫苗送至桃園物流中心存放，希望在取得EUA後，能以最快的速度提供民眾施打。

聯亞早前曾表示，一期試驗結果有超過標準，因此對於二期安全性、耐受性，受試者的免疫、抗體指標、中和性效價等數據都深具信心，目標7月底前可即可供應上百萬劑疫苗、8月底前可交貨政府採購的500萬劑。

至於三期臨床試驗方面，聯亞日前也表示，已經與印度、巴西政府討論三期試驗設計，其中，印度政府已通過在當地執行三期試驗，且已送交新冠疫苗，在二期解盲成功後，就準備開始執行三期試驗。