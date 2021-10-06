新冠疫苗｜97歲嫗離世前2周內曾打疫苗　另增85宗異常事件報告

食物及衞生局公布，截至10月3日的過去一周，衞生署共接獲85宗涉及曾接種新冠疫苗人士異常事件報告。另外，在過去一周，衞生署接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名97歲女子，她曾患有哮喘、高血脂症及痛風，死前曾接種科興疫苗，於10月3日離世，正待解剖報告，有待評估因果關係。

署方累計接獲46宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗的個案，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。



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局方公布，截至10月3日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲85宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

過去一周沒接獲青少年接種疫苗後出現心肌炎報告

截至10月3日晚上8時，本港市民合共接種了約873萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民近451萬名，佔全港12歲或以上人口的66.9%。衞生署共接獲6 126宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.07%）。在過去一周，衞生署並沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

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就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括46宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0005%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

97歲女死者患哮喘及高血脂 沒證據顯示死亡由疫苗引起

在過去一周，衞生署接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名97歲女子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。署方補充指，該名97歲婦人曾患有哮喘、高血脂症及痛風，死前曾接種科興疫苗，於10月3日離世，正待解剖報告，有待評估因果關係。

截至10月5日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結26宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待獲取更多資料作評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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根據醫管局資料，9月6日至10月3日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有105.4宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有4.6宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有5.3宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每十萬人有0.7宗。此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每十萬人有35.7宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每十萬人有8.3宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

政府發言人表示，復必泰和克爾來福疫苗對於預防新冠肺炎重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後併發重症甚至死亡。政府再次呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，為自己健康着想應在本港第五波疫情來臨前盡快接種疫苗。