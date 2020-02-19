鼎泰豐招牌菜非小籠包？台網民點出必吃美食　但這一個絕對不要試

台灣小籠包名店「鼎泰豐」分店遍佈全世界，招牌美食小籠包總是受到國外老饕的喜愛，到台灣旅遊幾乎都會將鼎泰豐列入必吃名單。不過日前卻有一名網友在PTT上PO文提到，外國人對台灣的印象前幾名一定有小籠包，若是訪問日本人對台灣的印象，小籠包不是排在第一名就是第二名，但事實上小籠包算是上海料理，而現在國際上只要提到小籠包都會說是「台灣料理」，因此原PO就好奇詢問廣大網友「所以鼎泰豐是不是台灣之光？」

網民點出小籠包其實是上海料理。（PTT）

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原PO在文中表示，只要問到外國人對於台灣的印象前幾名一定有小籠包，對日本人來說常常不是第一就是第二名，但他認為台灣的小籠包之所以那麼有名都是因為鼎泰豐，是鼎泰豐把小籠包發揚光大，日本明明也有鼎泰豐分店，但是日本人來台灣一定會去鼎泰豐朝聖，因此台北的鼎泰豐幾乎都是日本人去光顧。原PO更加疑惑的是，小籠包實際上明明是上海料理，但國際上一提到小籠包，大家都會說成是台灣料理，於是他就問道「鼎泰豐算是台灣之光嗎？」

台網民點出鼎泰豐必吃美食！但這一個絕不要試（點圖放大▼▼▼）

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