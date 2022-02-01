台灣女孩北京冬奧當義工　憑自我簡介「6個字」震驚內地網民爆紅

北京冬奧將於2月4日展開，一名在北京就讀大學的台灣女孩也加入志願者行列，日前接受內地媒體專訪時卻提及自己是來自「台灣省高雄市」，引起不少內地網友關注，紛紛驚嘆讚好：「來自綠營大本營的高雄，不容易啊。」



《中新網》報道，自稱張嘉玲的台灣女孩目前就讀北京外國語大學，是一名碩一的研究生，她今年加入北京冬奧的賽事服務志願者行列，並自稱來自「台灣省高雄市」，她表示受到疫情影響，已經很久沒有回台灣過年，很懷念以前除夕夜和親戚家人一起圍爐吃湯圓，還有在巷子裡和大家一起放煙火的氛圍。

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張嘉玲也對著鏡頭喊話因疫情許久不見的家人朋友，表示雖然因為疫情不能回家過年，但「身隔兩地，心還是在一起的。」

簡短的發言吸引微博網友關注，「好美的女孩」、「她說出台灣省3字」、「哇塞，竟然是高雄市的，不容易，讚一個」、「謝謝這位來自台灣省同胞的付出，台灣省的年輕人能有如此正常的三觀真的很少看到了」，不過也有網友表示，影片從頭到尾「感覺完全聽不出台灣腔」。

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