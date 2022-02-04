Omicron｜第五波新春再臨　嬰幼兒風險極高　更要提防「它」夾擊

流感病毒與新冠病毒的傳遞途徑相似，皆以飛沫傳染、接觸傳染為主，尤其是六個月以上、三歲以下嬰幼兒，更是接觸傳染的高風險族群。



「現在流感疫苗打氣低迷，嬰幼兒無法注射Covid-19疫苗，很多又沒打流感疫苗，防護嚴重不足！」近期Omicron疫情延燒，來自台灣的中華民國基層醫療協會秘書長羅源彰憂心表示，目前許多民眾關注新冠疫情卻忽視流感也在蠢蠢欲動，當疫情一解封，或是民眾的防衛心鬆懈下來，流感病毒很可能大反撲，而三歲以下嬰幼兒的免疫力還未發展健全，沒有Covid-19疫苗提供保護，若又沒有接種流感疫苗，很容易首當其衝，成為病毒首要攻擊目標。

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面對病毒威脅，光用濕紙巾擦手是不夠的！

每年冬季是民眾社交活動最頻繁的時候，從聖誕節，新年，一直到農曆過年。從歐美國家的經驗中可以看到，在2021聖誕節及跨年之後，疫情都急速上升，一部分是因為Omicron病毒株有更強的傳染力，另一部分的原因就是因為節慶增加了大家群聚的機會。同樣的，在大眾準備過年、採買年貨，或忙於工作、吃尾牙與返鄉團圓的過程中，產生了更多的風險因子，都有可能將病毒帶回家裏，進而傳染給家人。

羅源彰秘書長解釋，流感病毒與新冠病毒的傳遞途徑相似，皆以飛沫傳染、接觸傳染為主，尤其是六個月以上、三歲以下嬰幼兒，更是接觸傳染的高風險族群。主要原因在於，這時期的孩子特別「黏人」，喜歡和照顧者肢體接觸，加上常用手探索世界，難免沾染細菌、病毒，若又吸手指，或用手觸摸口、眼、鼻，細菌、病毒便伺機侵入，造成危害。

不只如此，進入冬季後，氣溫轉濕冷，許多人的洗手頻率降低，而嬰幼兒常需大人揹著、抱著，用水洗手的難度更高。羅源彰秘書長觀察到，不少照顧者以濕紙巾幫嬰幼兒擦手，但如此清潔程度並不夠，須用水、肥皂搓洗，才能徹底清潔，此時注射流感疫苗等防護措施便顯得更為重要。

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疫苗打好、打滿，小寶貝才能得到周全保護

「注射疫苗，代表的是一種態度！」羅源彰秘書長指出，注射疫苗，代表一個人對健康的重視，嬰幼兒無法注射Covid-19疫苗，更需流感疫苗的保護。國外研究顯示，注射流感疫苗，對於Covid-19病毒似乎也能產生交叉保護作用。

以美國密西根大學團隊在2021年發表於〈美國感染控制期刊〉（The American Journal of Infection Control）的一篇研究為例，研究指出，民眾若曾接種流感疫苗，相較於未接種疫苗者，Covid-19檢測陽性率下降了24%。此外，感染Covid-19病患若注射過流感疫苗，重症住院機率也比較低。

羅源彰秘書長分析，到了冬季，流感病毒、Covid-19病毒容易同時出現，當感染一種病毒，呼吸道黏膜受破壞，如果另一種病毒趁虛而入造成共同感染，重症機率將大大增加。接種疫苗可以活化體內整體的免疫能力，或許是這項原因，促使流感疫苗對Covid-19感染產生交叉保護作用。目前公費流感疫苗皆有庫存，而其中僅有賽諾菲流感疫苗適用於六個月以上、三歲以下嬰幼兒。藉由接種流感疫苗，家中小寶貝有機會得到更周全的保護。

另外，如果家中嬰幼兒的家人、照顧者與長輩也都能接種流感疫苗，更能形成防護網，有效守護家中嬰幼兒健康。

年節期間，防疫更要滴水不漏

最後，羅源彰秘書長呼籲，年節期間，全家人聚餐、旅遊機會增多，流感防治更不可輕忽，除了盡快注射疫苗、將疫苗打好、打滿，平常也要勤洗手、出門要戴口罩，並避免群聚，親友看到嬰幼兒，建議遵循「不親、不抱」原則，以減少嬰幼兒受感染機率。

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