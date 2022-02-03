日本超級電腦計算Omicron感染率　在一情況下戴口罩也會傳播

Omicron變異株不斷延燒，傳染力驚人，全球的染疫人數不斷增加。為了摸索確切的防疫對策，日本理化學研究所（Institute of Physical and Chemical Research）使用超級電腦「富岳」計算Omicron的傳播狀況，並於2月2日公開分析結果。他們發現在某些情況下就算戴着口罩，也有傳播Omicron的風險。



根據日本理化學研究所公開的數據，使用超級電腦「富岳」計算後，發現Omicron株的傳染力是Delta株的1.5倍。就算維持2米的社交距離，只要不戴口罩交談15分鐘，感染Delta株的機率為40％，感染Omicron變異株的機率卻高達60％。

即使感染者配戴口罩，只要在50厘米的距離內，交談15分鐘，傳播Omicron變異株的機率依然高達20％到30％左右。（編按：據朝日新聞報道，若然與戴口罩的Omicron感染者對話距離在25厘米並交談15分鐘，感染機率可以達到30%。）

理研研究團隊的領導人，神戶大學教授坪倉誠指出，就算戴口罩也不能掉以輕心，跟他人交談時最好保持距離，縮短接觸時間。

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倘若沒有配戴口罩，在1米的距離內交談1小時，兩種變異株的感染率都達到百分之百，這代表在聚餐等場合，與他人長時間交談時，感染的風險非常高。

富岳也針對餐廳的傳染狀況進行模擬，數據顯示，在座位數只有16人左右的小型餐廳中， 如果有妥善使用空調、廚房換氣扇等工具進行換氣，就能成功降低感染風險，若再搭配隔板，感染風險將比只用機械換氣降低三分之一。

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